شجرة الميلاد تضيء بيت لحم (فيديو)

اتسمت الأسابيع التي قضاها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في السجن ب"العزلة والرمادية"، وفق ما أظهرت مقتطفات نشرت من كتاب جديد له يصدر قريبا ويصف فيه تجربته وراء القصبان.
عُثر على حيوان "راكون" في متجر لبيع الكحول في ولاية فيرجينيا الأميركية "سكران".الراكون كان قد اقتحم المتجر وحطم الزجاجات وتناثر الكحول على الأرض. صاحب المتجر ظنّ انه تعرض للسرقة، حتى وجده فاقدًا للوعي.