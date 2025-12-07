شجرة الميلاد تضيء بيت لحم (فيديو)

عُثر على حيوان "راكون" في متجر لبيع الكحول في ولاية فيرجينيا الأميركية "سكران".

الراكون كان قد اقتحم المتجر وحطم الزجاجات وتناثر الكحول على الأرض. صاحب المتجر ظنّ انه تعرض للسرقة، حتى وجده فاقدًا للوعي.