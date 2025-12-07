الأخبار
شجرة الميلاد تضيء بيت لحم (فيديو)
شجرة الميلاد تضيء بيت لحم (فيديو)

أضاءت مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة شجرة عيد الميلاد لأول مرة منذ بدء حرب غزة.

حيث صلى السكان من أجل السلام وأعربوا عن أملهم في أن تتمكن المدينة من الترحيب بالحجاج والسياح مرة أخرى.

