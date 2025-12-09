الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
علقوا في بركة اصطناعية.. إنقاذ 4 كلاب (فيديو)
علقوا في بركة اصطناعية.. إنقاذ 4 كلاب (فيديو)
علقوا في بركة اصطناعية.. إنقاذ 4 كلاب (فيديو)

منوعات

2025-12-09 | 02:04
علقوا في بركة اصطناعية.. إنقاذ 4 كلاب (فيديو)
علقوا في بركة اصطناعية.. إنقاذ 4 كلاب (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لحظة إنقاذ 4 كلاب كانوا عالقين في بحيرة اصطناعية لتجميع مياه الامطار في أعالي جبل الفريديس في الشوف.

بين قطر والسعودية.. قطار سريع
بين قطر والسعودية.. قطار سريع

وقّعت المملكة العربية السعودية ودولة قطر إتفاقية ربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين.

بين قطر والسعودية.. قطار سريع

وقّعت المملكة العربية السعودية ودولة قطر إتفاقية ربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين.

أكثر من 3 ملايين سوري يعودون إلى سوريا
أكثر من 3 ملايين سوري يعودون إلى سوريا

أفادت مفوّضية الأمم المتّحدة السّامية لشؤون اللاجئين، بعودة أكثر من ثلاثة ملايين سوري إلى ديارهم حتّى الآن، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد.

وأضافت المفوّضية أنّ من بين العائدين، أكثر من مليون ومئتيْ ألف سوري عادوا طواعية من الدول المجاورة، وأكثر من مليون وتسعمئة ألف نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية.

أكثر من 3 ملايين سوري يعودون إلى سوريا

أفادت مفوّضية الأمم المتّحدة السّامية لشؤون اللاجئين، بعودة أكثر من ثلاثة ملايين سوري إلى ديارهم حتّى الآن، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد.

وأضافت المفوّضية أنّ من بين العائدين، أكثر من مليون ومئتيْ ألف سوري عادوا طواعية من الدول المجاورة، وأكثر من مليون وتسعمئة ألف نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية.

شجرة الميلاد تضيء بيت لحم (فيديو)
شجرة الميلاد تضيء بيت لحم (فيديو)

أضاءت مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة شجرة عيد الميلاد لأول مرة منذ بدء حرب غزة.

حيث صلى السكان من أجل السلام وأعربوا عن أملهم في أن تتمكن المدينة من الترحيب بالحجاج والسياح مرة أخرى.

شجرة الميلاد تضيء بيت لحم (فيديو)

أضاءت مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة شجرة عيد الميلاد لأول مرة منذ بدء حرب غزة.

حيث صلى السكان من أجل السلام وأعربوا عن أملهم في أن تتمكن المدينة من الترحيب بالحجاج والسياح مرة أخرى.

