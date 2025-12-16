في عمق الصحراء.. مدينة للذكاء الاصطناعي (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
أظهر مقطع فيديو، لحظة سقوط "تمثال الحرية المصغر" الموجود في البرازيل، جراء عاصفة عنيفة ضربته بشدة.
نعى وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص النائب غسان سكاف، وكتب عبر منصة "اكس":"غيّب الموت الصديق المحبّ، النائب الدكتور غسان سكاف… رجل حمل همّ البلد، وترك أثرًا طيبًا في السياسة والطبّ والمجتمع.أحرّ التعازي لزوجته الفاضلة الزميلة الأستاذة ميسم يونس وعموم العائلة الكريمة ومحبيه. رحمه الله".