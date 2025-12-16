تحت 16 عاماً.. ممنوع التواصل الاجتماعي (فيديو)

نعى وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص النائب غسان سكاف، وكتب عبر منصة "اكس":"غيّب الموت الصديق المحبّ، النائب الدكتور غسان سكاف… رجل حمل همّ البلد، وترك أثرًا طيبًا في السياسة والطبّ والمجتمع.



أحرّ التعازي لزوجته الفاضلة الزميلة الأستاذة ميسم يونس وعموم العائلة الكريمة ومحبيه. رحمه الله".