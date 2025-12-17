هل تريد حضور المونديال؟.. فكر ماذا تكتب (فيديو)

حوّلت الأمطار شاطئ في جزيرة هرمز جنوب إيران إلى مشهد قرمزي لافت، حيث تلونت الرمال ومياه البحر بالأحمر.



ويعود هذا اللون إلى الطبيعة الجيولوجية للجزيرة الغنية بأكسيد الحديد، ولا سيما «الهيماتيت»، الذي ينساب مع مياه الأمطار نحو الساحل.