هل تريد حضور المونديال؟.. فكر ماذا تكتب (فيديو)

حوّلت الأمطار شاطئ في جزيرة هرمز جنوب إيران إلى مشهد قرمزي لافت، حيث تلونت الرمال ومياه البحر بالأحمر.ويعود هذا اللون إلى الطبيعة الجيولوجية للجزيرة الغنية بأكسيد الحديد، ولا سيما «الهيماتيت»، الذي ينساب مع مياه الأمطار نحو الساحل.
صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من واحد بالمئة بعد قرار الرئيس دونالد ترامب فرض حصار "كامل وشامل" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.3% أي 72 سنتا، لتصل إلى 55.99 دولارا.