برعاية محافظ بعلبك الهرمل… احتفال ميلادي في دورس يجسّد العيش المشترك
برعاية محافظ بعلبك الهرمل… احتفال ميلادي في دورس يجسّد العيش المشترك
برعاية محافظ بعلبك الهرمل… احتفال ميلادي في دورس يجسّد العيش المشترك

منوعات

2025-12-19 | 06:12
برعاية محافظ بعلبك الهرمل… احتفال ميلادي في دورس يجسّد العيش المشترك
برعاية محافظ بعلبك الهرمل… احتفال ميلادي في دورس يجسّد العيش المشترك

برعاية محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، أقامت بلدية دورس بالتعاون مع لجنة المرأة احتفالاً لمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح، وذلك في ساحة القصر البلدي في بلدة دورس، وسط أجواء من الفرح والمحبة.

حضر الاحتفال رئيس بلدية دورس الدكتور مارون نجيم، راعي الأبرشية المارونية في دورس الأب جوزيف كيروز، رئيس اتحاد بلديات بعلبك الدكتور حسين رعد، رئيس بلدية مجدلون إيلي نصر، المدير الإداري في الجامعة اللبنانية الدولية ياسر عثمان، مسؤولة لجنة المرأة في بلدية دورس زينة نجيم، رئيس حركة العيش المشترك حافظ الطفيلي، إلى جانب فعاليات اجتماعية وحشد من الأهالي والمهتمين.

وألقى المحافظ بشير خضر كلمة أكد فيها أهمية هذه المناسبة التي حوّلتها بلدية دورس إلى لقاء جامع للمحبة والفرح، مشيداً بالتعاون المثمر بين لجنة المرأة ورئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي في تنظيم هذا النشاط. وهنّأ خضر الجميع على هذا العمل الناجح، معتبراً أن هذه الصورة تعكس حقيقة لبنان القائمة على العفوية والعيش المشترك، حيث يلتقي اللبنانيون في مختلف الأعياد بعيداً عن أي تفرقة. وتمنى للجميع أعياداً مجيدة تزرع الفرح في قلوب اللبنانيين.

كما شكر خضر رئيس بلدية دورس الدكتور مارون نجيم على جهوده الدائمة وحرصه على الوقوف إلى جانب أبناء البلدة في مختلف الظروف، متمنياً أن يعم السلام والفرح قلوب جميع اللبنانيين.

من جهتها، أكدت رئيسة لجنة المرأة في بلدية دورس زينة نجيم أن العيد ليس فقط مناسبة للرقص وتبادل الهدايا، بل فرصة لاستذكار قيم وتعاليم السيد المسيح. وأشارت إلى أنه تم تأمين 700 هدية لـ700 طفل وطفلة تتراوح أعمارهم بين سنتين و12 سنة، بهدف إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال، إضافة إلى فقرات تنكرية أُعدّت بإرادة وتصميم من رئيس البلدية الدكتور مارون نجيم وعضو المجلس البلدي مهدي شحادة. واعتبرت أن رعاية المحافظ للاحتفال تشكل شرفاً كبيراً لبلدة وبلدية دورس.

واختُتم الاحتفال بتوزيع الألعاب والهدايا على الأطفال وسط أجواء من البهجة والفرح.

الأمطار تغرق شوارع الشارقة (فيديو)
07:49

الأمطار تغرق شوارع الشارقة (فيديو)

غمرت الأمطار شوارع إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة ما ادى لإعاقة الحركة.

07:49

الأمطار تغرق شوارع الشارقة (فيديو)

غمرت الأمطار شوارع إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة ما ادى لإعاقة الحركة.

اليكم حال الطقس في الـ "Weekend"
02:17

اليكم حال الطقس في الـ "Weekend"

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل، مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

02:17

اليكم حال الطقس في الـ "Weekend"

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل، مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

تحطم مأساوي
Play
15:18

تحطم مأساوي

اشتعلت النيران في طائرة سيسنا 550 أثناء هبوطها بمطار ستيتسفيل الإقليمي، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها الستة.
وأكدت التقارير أن الطائرة تعود ملكيتها لسائق ناسكار غريغ بيفل.

15:18

تحطم مأساوي

اشتعلت النيران في طائرة سيسنا 550 أثناء هبوطها بمطار ستيتسفيل الإقليمي، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها الستة.
وأكدت التقارير أن الطائرة تعود ملكيتها لسائق ناسكار غريغ بيفل.

الأمطار تغرق شوارع الشارقة (فيديو)
07:49
اليكم حال الطقس في الـ "Weekend"
02:17
تحطم مأساوي
15:18
هدف تاريخي.. في نهائي كأس العرب - شاهد الفيديو
2025-12-18

