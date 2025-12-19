برعاية محافظ بعلبك الهرمل… احتفال ميلادي في دورس يجسّد العيش المشترك

برعاية محافظ الهرمل بشير خضر، أقامت بلدية دورس بالتعاون مع لجنة احتفالاً لمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح، وذلك في البلدي في بلدة دورس، وسط أجواء من الفرح والمحبة.



حضر الاحتفال رئيس بلدية دورس الدكتور مارون نجيم، راعي الأبرشية المارونية في دورس الأب جوزيف كيروز، رئيس اتحاد بلديات بعلبك الدكتور رعد، رئيس بلدية مجدلون إيلي نصر، المدير الإداري الدولية ياسر عثمان، مسؤولة لجنة المرأة في بلدية دورس زينة نجيم، رئيس حركة العيش المشترك حافظ الطفيلي، إلى جانب فعاليات اجتماعية وحشد من الأهالي والمهتمين.

وألقى المحافظ بشير خضر أكد فيها أهمية هذه المناسبة التي حوّلتها بلدية دورس إلى لقاء جامع للمحبة والفرح، مشيداً بالتعاون المثمر بين لجنة ورئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي في تنظيم هذا النشاط. وهنّأ خضر الجميع على هذا العمل الناجح، معتبراً أن هذه الصورة تعكس حقيقة القائمة على العفوية والعيش المشترك، حيث يلتقي اللبنانيون في مختلف الأعياد بعيداً عن أي تفرقة. وتمنى للجميع أعياداً مجيدة تزرع الفرح في قلوب اللبنانيين.



كما شكر خضر رئيس بلدية دورس الدكتور مارون نجيم على جهوده الدائمة وحرصه على الوقوف إلى جانب أبناء البلدة في مختلف الظروف، متمنياً أن يعم السلام والفرح قلوب جميع اللبنانيين.



من جهتها، أكدت رئيسة لجنة المرأة في بلدية دورس زينة نجيم أن ليس فقط مناسبة للرقص وتبادل الهدايا، بل فرصة لاستذكار قيم وتعاليم السيد المسيح. وأشارت إلى أنه تم تأمين 700 هدية لـ700 طفل وطفلة تتراوح أعمارهم بين سنتين و12 سنة، بهدف إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال، إضافة إلى فقرات تنكرية أُعدّت بإرادة وتصميم من رئيس البلدية الدكتور مارون نجيم وعضو المجلس البلدي مهدي شحادة. واعتبرت أن رعاية المحافظ للاحتفال تشكل شرفاً كبيراً لبلدة وبلدية دورس.



واختُتم الاحتفال بتوزيع الألعاب والهدايا على الأطفال وسط أجواء من البهجة والفرح.