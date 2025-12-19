الأمطار تغرق شوارع الشارقة (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
برعاية محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، أقامت بلدية دورس بالتعاون مع لجنة المرأة احتفالاً لمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح، وذلك في ساحة القصر البلدي في بلدة دورس، وسط أجواء من الفرح والمحبة.حضر الاحتفال رئيس بلدية دورس الدكتور مارون نجيم، راعي الأبرشية المارونية في دورس الأب جوزيف كيروز، رئيس اتحاد بلديات بعلبك الدكتور حسين رعد، رئيس بلدية مجدلون إيلي نصر، المدير الإداري في الجامعة اللبنانية الدولية ياسر عثمان، مسؤولة لجنة المرأة في بلدية دورس زينة نجيم، رئيس حركة العيش المشترك حافظ الطفيلي، إلى جانب فعاليات اجتماعية وحشد من الأهالي والمهتمين.
توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل، مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.
اشتعلت النيران في طائرة سيسنا 550 أثناء هبوطها بمطار ستيتسفيل الإقليمي، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها الستة.وأكدت التقارير أن الطائرة تعود ملكيتها لسائق ناسكار غريغ بيفل.