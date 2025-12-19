اليكم حال الطقس في الـ "Weekend"

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل، مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات اعتبارا الظهر.

الطقس المتوقع في :



الجمعة:

قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل والتي تلامس معدلاتها النهارية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من المساء ويتكون الضباب على المرتفعات ويتحول الطقس الى غائم جزئيا.



السبت:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات اعتبارا الظهر.



الأحد:

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة النهارية على الساحل بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل بشكل طفيف ، وتنشط الرياح أحيانا شمال البلاد.



الإثنين:

غائم جزئيا بسحب مرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد .



-الحرارة على الساحل من 15 الى 22 درجة، فوق الجبال من 4 الى 14 درجة، في الداخل من 4 الى 16 درجة. -الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 40 و 75 %.



-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي: 768 ملم زئبق.

-ساعة : 6,38

-ساعة غروب : 16,32