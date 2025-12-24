قفزة غير مسبوقة في أسعار الذهب وتسجيل رقم قياسي جديد

سجل سعرا قياسيا جديدا متجاوزا 4500 للأونصة، في سوق مدفوعة بمخاطر جيوسياسية بين وفنزويلا ومع توقع مواصلة الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة خلال السنة المقبلة.وارتفع سعر الذهب إلى 4519.78 دولارا لكل 31,1 غراما، بعدما قفز سعره بأكثر من 70% منذ مطلع العام 2025.كذلك، بلغ سعر الفضة والنحاس أيضا مستويات قياسية الثلاثاء، فيما سجل البلاتين أعلى مستوياته منذ أيار 2008.ويعود ارتفاع أسعار جزئيا إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية بين وكراكاس، مع تصريح الرئيس الأميركي الاثنين بأنه سيكون من " " أن يتنحى نظيره الفنزويلي عن السلطة.من جهة أخرى، يتوقع المستثمرون أن يواصل الاحتياطي الفدرالي خفض أسعار الفائدة في العام 2026، وذلك عقب البيانات التي أظهرت ضعف سوق العمل وتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.