سانتا يتدلى في الهواء (فيديو)

أطلقت بولندا دبابة ليوبارد مزينة بأضواء عيد الميلاد، في خطوة احتفالية مميزة بمناسبة الأعياد، حيث تجولت الدبابة في شوارع العاصمة وسط أجواء ميلادية.
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارًا من بعد الظهر، حيث يتحول الطقس إلى غائم مع انخفاض سريع في درجات الحرارة وتشكل الضباب على المرتفعات، مع أجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة.وجاء في النشرة أن الطقس سيستقر نسبيًا في لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع أجواء باردة ليلاً، خصوصًا في الداخل وفوق الجبال، مع بعض التقلبات المحلية اعتبارًا من بعد ظهر الثلاثاء.
بلغ سعر الذهب 4383 دولارا و76 سنتا للأونصة، ليحطم بذلك المستوى القياسي الذي حققه في تشرين الأول/أكتوبر، مع توقع المستثمرين أن يواصل الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة خلال السنة المقبلة.