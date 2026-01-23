الذهب يحطم أرقامًا قياسية… فكم بلغ؟

سجّلت معادن والفضة والبلاتين مستويات قياسية مرتفعة الجمعة، وسط تراجع الثقة في الأصول الأميركية بسبب التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4951.91 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:58 بتوقيت غرينتش بعد أن سجّل مستوىً قياسيّاً مرتفعاً عند 4966.59 دولاراً في وقت سابق .



وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.8 بالمئة إلى 4952.80 دولاراً للأوقية.



وقال ، كبير محللي السوق لدى "كابيتال دوت كوم": "لقد اهتزت الثقة في وأصولها، ربما للأبد، وهذا يدفع الأموال إلى النفيسة".