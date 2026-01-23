الذهب يحطم أرقامًا قياسية… فكم بلغ؟

سجّلت معادن الذهب
والفضة والبلاتين مستويات قياسية مرتفعة جديدة اليوم
الجمعة، وسط تراجع الثقة في الأصول الأميركية بسبب التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4951.91 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:58 بتوقيت غرينتش بعد أن سجّل مستوىً قياسيّاً مرتفعاً عند 4966.59 دولاراً في وقت سابق من اليوم
.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.8 بالمئة إلى 4952.80 دولاراً للأوقية.
وقال كايل رودا
، كبير محللي السوق لدى "كابيتال دوت كوم": "لقد اهتزت الثقة في الولايات المتحدة
وأصولها، ربما للأبد، وهذا يدفع الأموال إلى المعادن
النفيسة".