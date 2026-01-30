الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اعتقال قاتلة &quot;هدى الشعرواي&quot;.. بيان للداخلية السورية!
اعتقال قاتلة "هدى الشعرواي".. بيان للداخلية السورية!
A-
A+

اعتقال قاتلة "هدى الشعرواي".. بيان للداخلية السورية!

منوعات

2026-01-30 | 00:55
اعتقال قاتلة "هدى الشعرواي".. بيان للداخلية السورية!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اعتقال قاتلة "هدى الشعرواي".. بيان للداخلية السورية!

أفادت وزارة الداخلية السورية، مساء الخميس، باعتقال المشتبه بها في جريمة مقتل الفنانة هدى شعراوي.

وقال قائد الأمن الداخلي في دمشق العميد أسامة عاتكة، في بيان: "في إطار المتابعة الفورية لحادثة مقتل المواطنة هدى شعراوي، وردت معلومات عصر اليوم تفيد بالعثور عليها متوفاة داخل منزلها".

وأضافت: "بعد مباشرة التحقيقات وجمع الأدلة، تبين أن الوفاة وقعت صباح اليوم نتيجة تعرّض المجني عليها لاعتداء بأداة صلبة أدّى إلى نزيف حاد، وقد نُقل الجثمان إلى الطبابة الشرعية بانتظار التقرير الطبي النهائي".

وأوضحت: "كما أظهرت التحقيقات الأولية الاشتباه بخادمتها المدعوة فيكي أجوك، من الجنسية الأوغندية، والتي غادرت المنزل عقب وقوع الجريمة".

وأكملت: "على إثر ذلك، تابعت الوحدات المختصة تحركات المشتبه بها، وتمكّنت من إلقاء القبض عليها مساء اليوم، حيث أقرّت خلال التحقيق بارتكابها للجريمة، فيما تستمر التحقيقات لكشف دوافع الجريمة وملابساتها تمهيداً لإحالة الملف إلى القضاء المختص".
 
 
 
 

اقرأ ايضا في منوعات

أيمن زيدان يودع الممثلة هدى شعراوي بكلمات مؤثرة
03:42

أيمن زيدان يودع الممثلة هدى شعراوي بكلمات مؤثرة

خيّم الحزن على الوسط الفني السوري بعد إعلان رحيل الفنانة القديرة هدى شعراوي، حيث سارع زملاؤها ومحبوها إلى تقديم واجب العزاء بكلمات ملؤها الأسى.

03:42

أيمن زيدان يودع الممثلة هدى شعراوي بكلمات مؤثرة

خيّم الحزن على الوسط الفني السوري بعد إعلان رحيل الفنانة القديرة هدى شعراوي، حيث سارع زملاؤها ومحبوها إلى تقديم واجب العزاء بكلمات ملؤها الأسى.

باسم ياخور ومعتصم النهار يطالبان بالقصاص العاجل من قاتلة هدى شعراوي.. وسلاف فواخرجي تنعاها
10:17

باسم ياخور ومعتصم النهار يطالبان بالقصاص العاجل من قاتلة هدى شعراوي.. وسلاف فواخرجي تنعاها

مع انتشار خبر مقتل الممثلة السورية هدى شعراوي على يد خادمتها في منزلها في سوريا، عبر النجوم عن صدمتهم وحزنهم، مستذكرين مواقفها الإنسانية التي لا تُنسى ودعمها اللامحدود لهم في بداياتهم الفنية، حيث جاءت كلماتهم محملة بالدموع والمطالبة بالعدالة.

10:17

باسم ياخور ومعتصم النهار يطالبان بالقصاص العاجل من قاتلة هدى شعراوي.. وسلاف فواخرجي تنعاها

مع انتشار خبر مقتل الممثلة السورية هدى شعراوي على يد خادمتها في منزلها في سوريا، عبر النجوم عن صدمتهم وحزنهم، مستذكرين مواقفها الإنسانية التي لا تُنسى ودعمها اللامحدود لهم في بداياتهم الفنية، حيث جاءت كلماتهم محملة بالدموع والمطالبة بالعدالة.

النجوم ينعون هدى شعراوي بكلمات مؤثرة.. بينهم سوزان نجم الدين ومحمود نصر وسلمى المصري
09:42

النجوم ينعون هدى شعراوي بكلمات مؤثرة.. بينهم سوزان نجم الدين ومحمود نصر وسلمى المصري

خيم الحزن على الوسط الفني العربي والسوري بعد مقتل الممثلة القديرة هدى شعراوي داخل شقتها في العاصمة السورية دمشق,من قبل الخادمة التي تعمل في منزلها، مما أثار حالة من الذهول والغضب بين جمهورها وزملائها.

09:42

النجوم ينعون هدى شعراوي بكلمات مؤثرة.. بينهم سوزان نجم الدين ومحمود نصر وسلمى المصري

خيم الحزن على الوسط الفني العربي والسوري بعد مقتل الممثلة القديرة هدى شعراوي داخل شقتها في العاصمة السورية دمشق,من قبل الخادمة التي تعمل في منزلها، مما أثار حالة من الذهول والغضب بين جمهورها وزملائها.

اخترنا لك
أيمن زيدان يودع الممثلة هدى شعراوي بكلمات مؤثرة
03:42
باسم ياخور ومعتصم النهار يطالبان بالقصاص العاجل من قاتلة هدى شعراوي.. وسلاف فواخرجي تنعاها
10:17
النجوم ينعون هدى شعراوي بكلمات مؤثرة.. بينهم سوزان نجم الدين ومحمود نصر وسلمى المصري
09:42
وفاة الممثلة السورية هدى الشعراوي المعروفة بشخصية "ام زكي" بمنزلها في دمشق
08:17

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026