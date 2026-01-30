اعتقال قاتلة "هدى الشعرواي".. بيان للداخلية السورية!

وقال قائد الأمن الداخلي في العميد أسامة عاتكة، في بيان: "في إطار المتابعة الفورية لحادثة مقتل المواطنة ، وردت معلومات عصر تفيد بالعثور عليها متوفاة داخل منزلها".وأضافت: "بعد مباشرة التحقيقات وجمع الأدلة، تبين أن الوفاة وقعت نتيجة تعرّض المجني عليها لاعتداء بأداة صلبة أدّى إلى نزيف حاد، وقد نُقل الجثمان إلى الطبابة الشرعية بانتظار التقرير الطبي النهائي".وأوضحت: "كما أظهرت التحقيقات الأولية الاشتباه بخادمتها المدعوة فيكي أجوك، من الجنسية الأوغندية، والتي غادرت المنزل عقب وقوع الجريمة".وأكملت: "على إثر ذلك، تابعت الوحدات المختصة تحركات المشتبه بها، وتمكّنت من إلقاء القبض عليها مساء اليوم، حيث أقرّت خلال التحقيق بارتكابها للجريمة، فيما تستمر التحقيقات لكشف دوافع الجريمة وملابساتها تمهيداً لإحالة الملف إلى المختص".