4 أقمار في السماء؟ (فيديو)

وثّقت مقاطع فيديو، مشهداً نادراً في سماء مدينة بطرسبرغ الروسية، وأثارت دهشة السكان، بعدما بدا وكأن أربعة أقمار تلمع في الليل في وقت واحد.

وأوضح الخبراء في "ناسا" أن "ما شوهد ليس حدثاً فلكياً ولا علاقة له بتغيّر في حركة ، فإن هذه تُعرف الباراسيليـنا (Paraselenae)، أو "أقمار كاذبة" (Moon Dogs)، وهي خداع بصري جوي ناتج عن مرور ضوء القمر عبر سحب رقيقة جداً وعالية مكوّنة من بلورات جليدية سداسية الشكل، تُعرف بسحب السيروس".