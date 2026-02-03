الأخبار
4 أقمار في السماء؟ (فيديو)
A-
A+

4 أقمار في السماء؟ (فيديو)

منوعات

2026-02-03 | 01:05
4 أقمار في السماء؟ (فيديو)
العودة الى الأعلى
Aljadeed
4 أقمار في السماء؟ (فيديو)

وثّقت مقاطع فيديو، مشهداً نادراً في سماء مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، وأثارت دهشة السكان، بعدما بدا وكأن أربعة أقمار تلمع في الليل في وقت واحد.
وأوضح الخبراء في "ناسا" أن "ما شوهد ليس حدثاً فلكياً ولا علاقة له بتغيّر في حركة القمر، فإن هذه الظاهرة تُعرف باسم الباراسيليـنا (Paraselenae)، أو "أقمار كاذبة" (Moon Dogs)، وهي خداع بصري جوي ناتج عن مرور ضوء القمر عبر سحب رقيقة جداً وعالية مكوّنة من بلورات جليدية سداسية الشكل، تُعرف بسحب السيروس".

