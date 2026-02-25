الأخبار
اكتشاف تاريخي: فهود محنطة في كهوف السعودية
اكتشاف تاريخي: فهود محنطة في كهوف السعودية
اكتشاف تاريخي: فهود محنطة في كهوف السعودية

منوعات

2026-02-25 | 05:38
اكتشاف تاريخي: فهود محنطة في كهوف السعودية
اكتشاف تاريخي: فهود محنطة في كهوف السعودية

عثر فريق من علماء المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية على 7 فهود محنطة طبيعيا في 5 كهوف بالقرب من مدينة عرعر شمال المملكة، وذلك أثناء إجراء مسوحات للكهوف بحثا عن الحياة البرية خلال عامي 2022 و2023.

وكان من اللافت أن البقايا كانت سليمة مع بقاء الأنسجة الرخوة والهياكل العظمية في حالة جيدة من الحفظ.

كشف تحليل الحمض النووي لثلاثة من هذه المومياوات عن نتائج قد تساهم في إعادة توطين الفهود في براري شبه الجزيرة العربية، بحسب ما أفاد الباحثون به.

أظهر تحليل 3 من المومياوات أن أقدم عينتين منهما ترتبطان وراثيا بشكل وثيق بسلالة "Acinonyx jubatus hecki"، المعروفة بفهد شمال غرب إفريقيا.


نشرت هذه النتائج في كانون الثاني في مجلة "Communications Earth & Environment" العلمية، لتكشف أن ما لا يقل عن سلالتين من الفهود كانتا تجوبان شبه الجزيرة العربية في عصورٍ سابقة.

اقرأ ايضا في منوعات

أول راهب آلي في اليابان ​(فيديو)
11:57

أول راهب آلي في اليابان ​(فيديو)

كشف باحثون يابانيون عن راهب آلي يدعى "بودارويد".. يعمل بالذكاء الاصطناعي وقادر على تقديم النصائح الروحية، ويؤدي حركات جسدية تحاكي حركات الإنسان. وقال الروبوت: "لقد كُلفتُ بنقل تعاليم البوذية والاستماع إلى قصص الجميع".

11:57

أول راهب آلي في اليابان ​(فيديو)

كشف باحثون يابانيون عن راهب آلي يدعى "بودارويد".. يعمل بالذكاء الاصطناعي وقادر على تقديم النصائح الروحية، ويؤدي حركات جسدية تحاكي حركات الإنسان. وقال الروبوت: "لقد كُلفتُ بنقل تعاليم البوذية والاستماع إلى قصص الجميع".

على نحو مباغت.. شارع يبتلع سيارتين (فيديو)
07:49

على نحو مباغت.. شارع يبتلع سيارتين (فيديو)

شهدت منطقة أكساربن في مدينة أوماها حادثة مفاجئة، بعدما انهار جزء من أحد الشوارع الرئيسية بشكل مباغت، متسببًا في سقوط سيارتين داخل حفرة كبيرة تشكّلت جراء الانهيار.

07:49

على نحو مباغت.. شارع يبتلع سيارتين (فيديو)

شهدت منطقة أكساربن في مدينة أوماها حادثة مفاجئة، بعدما انهار جزء من أحد الشوارع الرئيسية بشكل مباغت، متسببًا في سقوط سيارتين داخل حفرة كبيرة تشكّلت جراء الانهيار.

