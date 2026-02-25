اكتشاف تاريخي: فهود محنطة في كهوف السعودية

عثر فريق من علماء المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في على 7 فهود محنطة طبيعيا في 5 كهوف بالقرب من مدينة عرعر شمال ، وذلك أثناء إجراء مسوحات للكهوف بحثا عن الحياة البرية خلال عامي 2022 و2023.



وكان من اللافت أن البقايا كانت سليمة مع بقاء الأنسجة الرخوة والهياكل العظمية في جيدة من الحفظ.



كشف تحليل الحمض لثلاثة من هذه المومياوات عن نتائج قد تساهم في إعادة توطين الفهود في براري شبه الجزيرة ، بحسب ما أفاد الباحثون به.



أظهر تحليل 3 من المومياوات أن أقدم عينتين منهما ترتبطان وراثيا بشكل وثيق بسلالة "Acinonyx jubatus hecki"، المعروفة بفهد شمال غرب إفريقيا.





نشرت هذه النتائج في الثاني في مجلة "Communications Earth & Environment" العلمية، لتكشف أن ما لا يقل عن سلالتين من الفهود كانتا تجوبان شبه الجزيرة العربية في عصورٍ سابقة.