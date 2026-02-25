رغم العاصفة.. الصلاة أولاً - شاهد الفيديو

شهدت منطقة أكساربن في مدينة أوماها حادثة مفاجئة، بعدما انهار جزء من أحد الشوارع الرئيسية بشكل مباغت، متسببًا في سقوط سيارتين داخل حفرة كبيرة تشكّلت جراء الانهيار.

