رغم العاصفة.. الصلاة أولاً - شاهد الفيديو

كشف باحثون يابانيون عن راهب آلي يدعى "بودارويد".. يعمل بالذكاء الاصطناعي وقادر على تقديم النصائح الروحية، ويؤدي حركات جسدية تحاكي حركات الإنسان. وقال الروبوت: "لقد كُلفتُ بنقل تعاليم البوذية والاستماع إلى قصص الجميع".
شهدت منطقة أكساربن في مدينة أوماها حادثة مفاجئة، بعدما انهار جزء من أحد الشوارع الرئيسية بشكل مباغت، متسببًا في سقوط سيارتين داخل حفرة كبيرة تشكّلت جراء الانهيار.