أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
&quot;خندق التماسيح&quot;.. حيلة إسرائيلية جديدة!
"خندق التماسيح".. حيلة إسرائيلية جديدة!
A-
A+

"خندق التماسيح".. حيلة إسرائيلية جديدة!

منوعات

2026-07-22 | 10:34
"خندق التماسيح".. حيلة إسرائيلية جديدة!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
"خندق التماسيح".. حيلة إسرائيلية جديدة!

بدأت إسرائيل تنفيذ مشروع تجريبي لإنشاء خنادق مخصصة لإيواء التماسيح حول جناح شديد الحراسة في سجن كتسيعوت جنوب البلاد، في خطوة أثارت جدلا قانونيا وبيئيا واسعا، رغم تخصيص السلطات 21 مليون شيكل (6.3 مليون دولار) للمشروع، ومعارضة هيئة الحياة البرية وتحذيرات من أن الخطة قد تتطلب تشريعاً أساسياً.

ووفق ما نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت، وانطلقت أعمال الحفر، الأربعاء، داخل السجن حول أحد أجنحته الخاصة، حيث يمتد الخندق لنحو 170 مترا، وفقا لمسؤول في المجلس الإقليمي رمات النقب، الذي أوفد مفتشا لمعاينة الأعمال.

وقال المسؤول إن "الخندق لا يمكن رؤيته من خارج السجن"، مضيفا أنه "لا أحد يعلم ما إذا كانت التماسيح ستوضع بالفعل في الموقع، إلا أن الاستعدادات جارية".

وأكدت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية "بدء إنشاء القنوات المخصصة للتماسيح، وذلك عقب قرار وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، الأسبوع الماضي، تصنيف تمساح النيل "حيوانا بريا مستأنسا"، رغم معارضة المسؤولين المهنيين في وزارتها".

من جانبه، قال مكتب وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير إن "القرار مهد الطريق لتنفيذ المشروع، مضيفا أن المشروع التجريبي بدأ رسميا في أحد أجنحة سجن كتسيعوت، بعد توقيع الوزيرة والتصنيف الرسمي لتمساح النيل، بما يسمح بإنشاء ما وصفه بـ"سجن التماسيح".

ووفقا للوزارة، "أعدت مصلحة السجون الإسرائيلية خطة مفصلة تشمل صيانة التماسيح والإشراف عليها وإيواءها، كما تلقى أفرادها تدريبات على حراسة الموقع والتعامل مع الحيوانات".

وأكدت الوزارة "تخصيص 21 مليون شيكل لإنشاء القنوات، مشيرة إلى أن المشروع سيخفف العبء عن عناصر مصلحة السجون المكلفين بحراسة عناصر قوة النخبة التابعة لحركة حماس المتورطين في هجوم السابع من أكتوبر".

وأضافت الوزارة: "كل من قتل وذبح واغتصب وتصرف كالحيوان، يستحق أن يحرسه حيوان مثله".

وتوجد حاليا أعداد محدودة من تماسيح النيل في موقع الحياة البرية بحمات غادر، فيما تضم مزرعة "كروكولوكو" للتماسيح في صحراء عربة أكثر من 200 تمساح، لكنها أكدت أنه لم يتواصل معها أحد لتوريد تماسيح لاستخدامها في تأمين السجون.
 
 
 

اقرأ ايضا في منوعات

بطلب من لبنان.. آثار صور في قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر
07:55

بطلب من لبنان.. آثار صور في قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الثلاثاء على قائمتها للتراث العالمي المعرّض للخطر مدينة صور الفينيقية القديمة في جنوب لبنان التي كانت خلال الأشهر الأخيرة هدفا للقصف الإسرائيلي، وفق ما أعلنت المنظمة على منصة إكس.

07:55

بطلب من لبنان.. آثار صور في قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الثلاثاء على قائمتها للتراث العالمي المعرّض للخطر مدينة صور الفينيقية القديمة في جنوب لبنان التي كانت خلال الأشهر الأخيرة هدفا للقصف الإسرائيلي، وفق ما أعلنت المنظمة على منصة إكس.

تظاهرات اعتراضاً على الغش في الامتحانات.. بدعوة من "حزب الصراصير"!
Play
2026-07-20

تظاهرات اعتراضاً على الغش في الامتحانات.. بدعوة من "حزب الصراصير"!

أطلقت الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين ساروا بالآلاف في اتجاه البرلمان في نيودلهي، احتجاجا على عمليات غش يُشتبه بأنها شابت الامتحانات الجامعية مطالبين باستقالة وزير التعليم.

2026-07-20

تظاهرات اعتراضاً على الغش في الامتحانات.. بدعوة من "حزب الصراصير"!

أطلقت الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين ساروا بالآلاف في اتجاه البرلمان في نيودلهي، احتجاجا على عمليات غش يُشتبه بأنها شابت الامتحانات الجامعية مطالبين باستقالة وزير التعليم.

"شيبسي" توقف إنتاج عبوات ميسي
Play
2026-07-10

"شيبسي" توقف إنتاج عبوات ميسي

نقل موقع "مصراوي" عن مصادر أن شركة "شيبسي" أوقفت إنتاج جميع العبوات والأكياس والمنتجات التي تحمل صورة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي كانت قد طرحتها ضمن حملتها الترويجية المرتبطة بكأس العالم.

وأضافت المصادر أن جميع الأكياس والمنتجات التي تحمل صورة ميسي، والمتوافرة حاليًا في الأسواق، جرى تصنيعها قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

2026-07-10

"شيبسي" توقف إنتاج عبوات ميسي

نقل موقع "مصراوي" عن مصادر أن شركة "شيبسي" أوقفت إنتاج جميع العبوات والأكياس والمنتجات التي تحمل صورة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي كانت قد طرحتها ضمن حملتها الترويجية المرتبطة بكأس العالم.

وأضافت المصادر أن جميع الأكياس والمنتجات التي تحمل صورة ميسي، والمتوافرة حاليًا في الأسواق، جرى تصنيعها قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

اخترنا لك
بطلب من لبنان.. آثار صور في قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر
07:55
تظاهرات اعتراضاً على الغش في الامتحانات.. بدعوة من "حزب الصراصير"!
2026-07-20
"شيبسي" توقف إنتاج عبوات ميسي
2026-07-10
كولينا يحسم جدل "الأخطاء التحكيمية" في مباراة مصر والأرجنتين
2026-07-09

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026