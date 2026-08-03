أزمة تهزّ "فيفا".. إنفانتينو يستنجد بإدارة ترامب للبقاء

كشفت صحيفة نيويورك بوست أن رئيس الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو يسعى للحصول على دعم من إدارة الرئيس الأميركي للبقاء في منصبه، في ظل تصاعد الضغوط المطالبة باستقالته على خلفية مشروعه لبيع جزء من الحقوق التجارية لكأس إلى شركة استثمار خاص يديرها جوش كوشنر.



وبحسب الصحيفة، من المقرر أن يجري إنفانتينو، الاثنين، محادثات خاصة مع الأميركي ماركو روبيو، حيث نقلت عن مصادر مطلعة أن رئيس "فيفا" سيؤكد خلال الاتصال أهمية كأداة لـ"القوة الناعمة" الأميركية، فيما اعتبرت المصادر أن الهدف الحقيقي من التواصل هو حماية موقعه في رئاسة الاتحاد.



وأضافت الصحيفة أن إنفانتينو حاول مرارًا، من دون نجاح، التواصل هاتفيًا مع الرئيس بعد انهيار مشروع بيع الأصول التجارية لـ"فيفا"، الذي كان يشمل حقوق البث والرعاية والتراخيص والتذاكر.