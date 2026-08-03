أزمة تهزّ "فيفا".. إنفانتينو يستنجد بإدارة ترامب للبقاء

وأشارت إلى أن الخطة أثارت موجة اعتراض واسعة
داخل الاتحادات الكروية حول العالم
، كما فجّرت تمردًا داخل "فيفا"، حيث تحدث مسؤولون عن تحرك لإقصاء إنفانتينو من رئاسة الاتحاد
.
ووفقًا للتقرير، كانت الخطة تقضي بإنشاء شركة تابعة جديدة
لإدارة الأنشطة التجارية، على أن تستحوذ شركة Thrive Capital، المملوكة لجوش كوشنر، على حصة تبلغ 20% مقابل أكثر من أربعة مليارات دولار
.
ولفتت نيويورك بوست إلى أن الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم (يويفا) صوّت بالإجماع في 30 تموز على مقاطعة جميع بطولات "فيفا"، بما فيها كأس العالم 2030 المقررة في إسبانيا والبرتغال والمغرب، في خطوة غير مسبوقة إذا ما دخلت حيز التنفيذ.
في المقابل قالت الخارجية الأميركية لا خطط لمحادثة بين روبيو ورئيس الفيفا إنفانتينو