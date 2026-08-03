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أزمة تهزّ &quot;فيفا&quot;.. إنفانتينو يستنجد بإدارة ترامب للبقاء
أزمة تهزّ "فيفا".. إنفانتينو يستنجد بإدارة ترامب للبقاء
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أزمة تهزّ "فيفا".. إنفانتينو يستنجد بإدارة ترامب للبقاء

منوعات

2026-08-03 | 08:17
أزمة تهزّ "فيفا".. إنفانتينو يستنجد بإدارة ترامب للبقاء
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Aljadeed
أزمة تهزّ "فيفا".. إنفانتينو يستنجد بإدارة ترامب للبقاء

كشفت صحيفة نيويورك بوست أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو يسعى للحصول على دعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبقاء في منصبه، في ظل تصاعد الضغوط المطالبة باستقالته على خلفية مشروعه لبيع جزء من الحقوق التجارية لكأس العالم إلى شركة استثمار خاص يديرها جوش كوشنر.

وبحسب الصحيفة، من المقرر أن يجري إنفانتينو، اليوم الاثنين، محادثات خاصة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، حيث نقلت عن مصادر مطلعة أن رئيس "فيفا" سيؤكد خلال الاتصال أهمية كرة القدم كأداة لـ"القوة الناعمة" الأميركية، فيما اعتبرت المصادر أن الهدف الحقيقي من التواصل هو حماية موقعه في رئاسة الاتحاد.

وأضافت الصحيفة أن إنفانتينو حاول مرارًا، من دون نجاح، التواصل هاتفيًا مع الرئيس ترامب بعد انهيار مشروع بيع الأصول التجارية لـ"فيفا"، الذي كان يشمل حقوق البث والرعاية والتراخيص والتذاكر.

وأشارت إلى أن الخطة أثارت موجة اعتراض واسعة داخل الاتحادات الكروية حول العالم، كما فجّرت تمردًا داخل "فيفا"، حيث تحدث مسؤولون عن تحرك لإقصاء إنفانتينو من رئاسة الاتحاد.

ووفقًا للتقرير، كانت الخطة تقضي بإنشاء شركة تابعة جديدة لإدارة الأنشطة التجارية، على أن تستحوذ شركة Thrive Capital، المملوكة لجوش كوشنر، على حصة تبلغ 20% مقابل أكثر من أربعة مليارات دولار.

ولفتت نيويورك بوست إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) صوّت بالإجماع في 30 تموز على مقاطعة جميع بطولات "فيفا"، بما فيها كأس العالم 2030 المقررة في إسبانيا والبرتغال والمغرب، في خطوة غير مسبوقة إذا ما دخلت حيز التنفيذ.

في المقابل قالت الخارجية الأميركية لا خطط لمحادثة بين روبيو ورئيس الفيفا إنفانتينو
 

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