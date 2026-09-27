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الذكاء &quot;خارق&quot; وليس إصطناعيا.. بتوافق أميركي – صيني
الذكاء "خارق" وليس إصطناعيا.. بتوافق أميركي – صيني
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الذكاء "خارق" وليس إصطناعيا.. بتوافق أميركي – صيني

منوعات

2026-09-27 | 08:07
الذكاء "خارق" وليس إصطناعيا.. بتوافق أميركي – صيني
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Aljadeed
الذكاء "خارق" وليس إصطناعيا.. بتوافق أميركي – صيني

قالت وزارة الخارجية الصينية السبت إن بكين "تحترم" قرار واشنطن استبدال مصطلح "الذكاء الاصطناعي" بـ"الذكاء الفائق"، بعدما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن نظيره الصيني شي جينبينغ بدا معجبا بالتسمية الجديدة.

وكان ترامب أعلن الثلاثاء أن إدارته ستعتمد تسمية "الذكاء الفائق" بدلا من "الذكاء الاصطناعي" في المراسلات الرسمية.

وشكّل الذكاء الاصطناعي أحد المحاور الرئيسية التي بحثها الرئيس الصيني مع نظيره الأميركي خلال زيارته لواشنطن التي اختتمت الجمعة.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" "على غرار الجميع تقريبا، بدا أنه أعجب باستبدال التسمية السيئة وغير الدقيقة، الذكاء الاصطناعي، إلى واحدة أكثر دقة وأهمية هي الذكاء الفائق".

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الصينية بأنها "تولي أهمية" لاعتماد ترامب المصطلح الجديد.

وأوضحت في بيان  نُسب إلى ناطق باسمها "عن تسمية الذكاء الاصطناعي، يولي الجانب الصيني أهمية لموقف الجانب الأميركي ويحترم الصياغة التي يعتمدها".

وأضافت "تتطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي باستمرار، ويمكن لجميع الأطراف تعزيز الحوار في ما بينها وإجراء نقاشات معمّقة والسعي إلى توافق في ضوء أحدث المستجدات".

واتفقت الصين والولايات المتحدة الجمعة على استحداث "قناة اتصال" بينهما لمعالجة الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفق ما أعلن الجانبان.

وفيما يرفض ترامب التحذيرات من المخاطر الوجودية المحتملة للذكاء الاصطناعي، يشدد شي على ضرورة أن يبقى تطوير هذه التكنولوجيا خاضعا لسيطرة البشر.

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