الذكاء "خارق" وليس إصطناعيا.. بتوافق أميركي – صيني

وأوضحت في بيان نُسب إلى ناطق باسمها "عن تسمية الذكاء الاصطناعي، يولي الجانب الصيني أهمية لموقف الجانب الأميركي ويحترم الصياغة التي يعتمدها".
وأضافت "تتطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي باستمرار، ويمكن لجميع الأطراف تعزيز الحوار في ما بينها وإجراء نقاشات معمّقة والسعي إلى توافق في ضوء أحدث المستجدات".
واتفقت الصين والولايات المتحدة الجمعة على استحداث "قناة
اتصال" بينهما لمعالجة الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفق ما أعلن الجانبان.
وفيما يرفض ترامب
التحذيرات من المخاطر الوجودية المحتملة للذكاء الاصطناعي، يشدد شي على ضرورة أن يبقى تطوير هذه التكنولوجيا خاضعا لسيطرة البشر.