الذكاء "خارق" وليس إصطناعيا.. بتوافق أميركي – صيني

قالت الصينية السبت إن بكين "تحترم" قرار استبدال مصطلح "الذكاء الاصطناعي" بـ"الذكاء الفائق"، بعدما صرّح الرئيس الأميركي بأن نظيره الصيني شي جينبينغ بدا معجبا بالتسمية الجديدة.



وكان أعلن الثلاثاء أن إدارته ستعتمد تسمية "الذكاء الفائق" بدلا من "الذكاء الاصطناعي" في المراسلات الرسمية.



وشكّل الذكاء الاصطناعي أحد المحاور الرئيسية التي بحثها الرئيس الصيني مع نظيره الأميركي خلال زيارته لواشنطن التي اختتمت الجمعة.



وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" "على غرار الجميع تقريبا، بدا أنه أعجب باستبدال التسمية السيئة وغير الدقيقة، الذكاء الاصطناعي، إلى واحدة أكثر دقة وأهمية هي الذكاء الفائق".



من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الصينية بأنها "تولي أهمية" لاعتماد ترامب المصطلح الجديد.