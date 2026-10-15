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روبوت متّهم بالتحرش بقاصر
روبوت متّهم بالتحرش بقاصر
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روبوت متّهم بالتحرش بقاصر

منوعات

2026-10-15 | 11:08
روبوت متّهم بالتحرش بقاصر
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Aljadeed
روبوت متّهم بالتحرش بقاصر

فتحت الشرطة الألمانية تحقيقًا في واقعة تحرش جنسي مشتبه بها، بعدما لامس روبوت جسد فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا أمام مطعم للوجبات السريعة في مدينة كولونيا غربي البلاد.

وقالت الشرطة إن الفتاة كانت برفقة صديقتين لها، ليلة الأحد، عندما اقترب منها الروبوت من الخلف ولامس جسدها، وأدى حركات غريبة، بحسب صحيفة «تاغسشبيغل» الألمانية.

وتشتبه الشرطة في أن مالك الروبوت، البالغ من العمر 16 عامًا، وصديقًا له يبلغ 19 عامًا، صوّرا الواقعة ونشرا المقطع على حساباتهما في منصات التواصل الاجتماعي، وأرفقاه بتعليقات.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» عن متحدث باسم شرطة كولونيا أن الواقعة حدثت في منطقة تخضع لمراقبة كاميرات الشرطة، وأن المحققين يعملون على تحليل التسجيلات.

وتمكنت الشرطة من ضبط المشتبه فيهما قرب الموقع بعد وقت قصير، وعثرت على الروبوت داخل صندوق سيارة، كما صادرت هاتفيهما.

ويبلغ ارتفاع الروبوت نحو 120 سنتيمترًا، ويجمع تصميمه بين اللونين الذهبي والأحمر، ويرتدي بنطالًا وقميصًا رياضيين، إلى جانب قلادة ذهبية ونظارة شمسية.

وفي رواية متداولة بشأن الواقعة، نشر صانع محتوى ألماني مقطعًا قصيرًا عبر «تيك توك»، ادعى فيه أن الروبوت كان يحاول تفادي الاصطدام بشخص، وأن ملامسته للفتاة حدثت عن طريق الخطأ. لكن مقطعًا آخر للروبوت نفسه أظهر مالكه وهو يستخدمه لأداء حركات ذات إيحاءات جنسية بعد اصطدامه بالفتاة، وفق «د ب أ».

ويعمل المحققون على تحديد كيفية تشغيل الروبوت وقت الحادث، وما إذا كان مالكه قد تعمّد توجيهه لأداء هذه الحركات، في ضوء معلومات عن إمكانية تعليمه حركات معينة بمجرد أدائها أمامه.

وكانت الشركة المصنّعة قد روّجت للروبوت، الذي تبلغ تكلفته نحو خمسة آلاف يورو، باعتباره قادرًا على العمل بصورة مستقلة وتعلّم حركات مختلفة من خلال عرضها أمامه.

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ولم تردّ الشركة بعد على طلب الوكالة التعليق على هذه المعلومات.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مذكرة داخلية للرئيسين التنفيذيين المشاركين للشركة، تيد ساراندوس وغريغ بيترز، تأكيدهما أن تحقيق مهمة نتفليكس المتمثلة في "تسلية العالم" يتطلب الانضباط في تحديد الأولويات المتعلقة بالموظفين والموارد.

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تعتزم منصة البث "نتفليكس" الاستغناء عن نحو ألف موظف، أي ما يعادل 6 في المئة من قوتها العاملة، في ظل تباطؤ نمو الشركة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية الأربعاء، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولم تردّ الشركة بعد على طلب الوكالة التعليق على هذه المعلومات.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مذكرة داخلية للرئيسين التنفيذيين المشاركين للشركة، تيد ساراندوس وغريغ بيترز، تأكيدهما أن تحقيق مهمة نتفليكس المتمثلة في "تسلية العالم" يتطلب الانضباط في تحديد الأولويات المتعلقة بالموظفين والموارد.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه نتفليكس تباطؤًا في معدلات النمو، بعدما رسّخت موقعها في صدارة سوق خدمات بث الفيديو.

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