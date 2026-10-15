روبوت متّهم بالتحرش بقاصر

ويبلغ ارتفاع الروبوت نحو 120 سنتيمترًا، ويجمع تصميمه بين اللونين الذهبي والأحمر، ويرتدي بنطالًا وقميصًا رياضيين، إلى جانب قلادة ذهبية ونظارة شمسية.

وفي رواية متداولة بشأن الواقعة، نشر صانع محتوى ألماني مقطعًا قصيرًا عبر «تيك توك»، ادعى فيه أن الروبوت كان يحاول تفادي الاصطدام بشخص، وأن ملامسته للفتاة حدثت عن طريق الخطأ. لكن مقطعًا آخر للروبوت نفسه أظهر مالكه وهو يستخدمه لأداء حركات ذات إيحاءات جنسية بعد اصطدامه بالفتاة، وفق «د ب أ».

ويعمل المحققون على تحديد كيفية تشغيل الروبوت وقت الحادث، وما إذا كان مالكه قد تعمّد توجيهه لأداء هذه الحركات، في ضوء معلومات عن إمكانية تعليمه حركات معينة بمجرد أدائها أمامه.

وكانت الشركة المصنّعة قد روّجت للروبوت، الذي تبلغ تكلفته نحو خمسة آلاف ، باعتباره قادرًا على العمل بصورة مستقلة وتعلّم حركات مختلفة من خلال عرضها أمامه.