الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
&quot;تؤدي إلى الوفاة&quot;... عدوى بكتيرية نادرة تتفشى بمعدلات غير مسبوقة
"تؤدي إلى الوفاة"... عدوى بكتيرية نادرة تتفشى بمعدلات غير مسبوقة
A-
A+

"تؤدي إلى الوفاة"... عدوى بكتيرية نادرة تتفشى بمعدلات غير مسبوقة

فن و منوعات

2024-03-15 | 17:09
"تؤدي إلى الوفاة"... عدوى بكتيرية نادرة تتفشى بمعدلات غير مسبوقة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
"تؤدي إلى الوفاة"... عدوى بكتيرية نادرة تتفشى بمعدلات غير مسبوقة

حذر خبراء من أن عدوى بكتيرية يفترض أن الإصابة بها نادرة ولكنها خطيرة، تنتشر بمعدل قياسي في اليابان، وقد تؤدي إلى الوفاة في حالات العدوى الشديدة، فيما يكافح المسؤولون لتحديد سبب هذا الانتشار.

قالت صحيفة The Guardian البريطانية الجمعة 15 مارس/آذار 2024، إن عدد حالات الإصابة بعدوى المكورات العقدية في عام 2024 يتوقع أن يتجاوز الأرقام القياسية التي سُجلت العام الماضي.

وتتزايد المخاوف في اليابان من انتشار متلازمة الصدمية التسمُّمية الفتاكة بعد ظهور حالات إصابة شديدة الخطورة ببكتيريا المجموعة (أ) العقدية.

وتعد متلازمة الصدمة التسمُّمية للمكورات العقدية إحدى المضاعفات النادرة والخطيرة على حياة المصابين بها، وتنشأ عن أنواع محددة من العدوى البكتيرية، مثل بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، وبكتيريا المجموعة (أ) العقدية.

بدوره قال المعهد الوطني للأمراض المعدية في اليابان، إنه "لا يزال هناك عوامل عديدة غير معروفة في الآليات الكامنة وراء الانتشار الخاطف (الحاد، والمباغت) لعدوى البكتيريا العقدية، ونحن لم نصل بعد إلى القدر الكافي من المعلومات التي تتيح لنا تفسير الأمر".

والعام الماضي، أصدر المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بيانات أولية كشفت عن تسجيل 941 حالة إصابة بمتلازمة الصدمة التسمُّمية.

أما في عام 2024، فإن عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 378 حالة إصابة في أول شهرين فقط، وقد وردت بلاغات الإصابة من جميع محافظات اليابان (47 محافظة) ما عدا محافظتين.

كما أشار المعهد الوطني للأمراض المعدية إلى أن كبار السن أكثر عرضة لخطر الإصابة بهذه العدوى البكتيرية، ومع ذلك فإن الإصابة بسلالة بكتيريا المجموعة (أ) العقدية أدت كذلك إلى كثير من الوفيات بين مرضى تقل أعمارهم عن 50 عاماً.

وذكرت صحيفة Asahi Shimbun اليابانية أن نحو 21 شخصاً من إجمالي 65 شخصاً ممن وردت إصابتهم بمتلازمة الصدمة التسمُّمية تحت سن 50 عاماً، قد توفوا بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول من عام 2023، أي إن نسبة الوفيات بلغت قرابة الثلث.

تقع معظم حالات الإصابة بمتلازمة الصدمة التسممية بسبب العدوى ببكتيريا تسمى المكورات العقدية المقيحة. وتُسبب الإصابة بهذه البكتيريا التهاب الحلق، خاصة عند الأطفال، وقد يصاب كثيرون بالعدوى من دون أن يدروا بالأمر، وتزول عنهم من دون أن تتفاقم إلى مرحلة المضاعفات الشديدة للمرض.

إلا أن العدوى قد تكون شديدة في بعض الحالات، وربما تتفاقم المضاعفات إلى الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا وفشل الأعضاء، ومن ثم قد تؤدي إلى الوفاة، خاصة عند البالغين الذين تزيد أعمارهم على 30 عاماً، إذ إن نحو 30% من حالات الإصابة بمتلازمة الصدمة التسمُّمية تؤدي في النهاية إلى وفاة المريض.

من جهته، أبدى كين كيكوتشي، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة طوكيو الطبية النسائية، "قلقه الشديد" بشأن الارتفاع الكبير هذا العام في عدد المرضى المصابين بالعدوى الشديدة لبكتيريا المكورات العقدية.

ويرى كيكوتشي، أن رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا هو السبب الأبرز وراء زيادة حالات العدوى بالمكورات العقدية المقيحة، لأن هذا الأمر أدى بالناس إلى التخلي عن التدابير الأساسية للوقاية من العدوى، مثل تطهير اليدين بانتظام.

تنتشر عدوى المكورات العقدية، مثل عدوى كوفيد 19، من خلال الرذاذ والاتصال الجسدي. ويمكن الإصابة بها كذلك من خلال التهاب جروح اليدين والقدمين.

تُعالج عدوى بكتيريا (أ) العقدية بالمضادات الحيوية، ولكن المرضى المصابين بالعدوى الأكثر خطورة يحتاجون في الغالب إلى العلاج بمزيج من المضادات الحيوية وأدوية أخرى، إلى جانب الرعاية الطبية المكثفة.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

الليدي مادونا تكشف عن اللحظات الاخيرة لحياة والدتها.. ما قالته مؤثر
06:40

الليدي مادونا تكشف عن اللحظات الاخيرة لحياة والدتها.. ما قالته مؤثر

كشفت الفنانة الاستعراضية اللبنانية الليدي مادونا​ عن اللحظات الأخيرة في حياة والدتها، الراحلة فيوليت بشارة التي توفيت مساء يوم الأربعاء، معربة عن حزنها الكبير، لا سيما وأنها كانت تعتبرها صديقتها المقربة، وبدت بملامح شاحبة وهي تبكي في وداعها الاخير.

06:40

الليدي مادونا تكشف عن اللحظات الاخيرة لحياة والدتها.. ما قالته مؤثر

كشفت الفنانة الاستعراضية اللبنانية الليدي مادونا​ عن اللحظات الأخيرة في حياة والدتها، الراحلة فيوليت بشارة التي توفيت مساء يوم الأربعاء، معربة عن حزنها الكبير، لا سيما وأنها كانت تعتبرها صديقتها المقربة، وبدت بملامح شاحبة وهي تبكي في وداعها الاخير.

مرض نادين نسيب نجيم يقلق متابعيها
06:34

مرض نادين نسيب نجيم يقلق متابعيها

اقلقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها ومتابعيها على صحتها، بعد أن أطلت في احدى الصور وعلامات التعب ظاهرة على وجهها.

06:34

مرض نادين نسيب نجيم يقلق متابعيها

اقلقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها ومتابعيها على صحتها، بعد أن أطلت في احدى الصور وعلامات التعب ظاهرة على وجهها.

أخبار عن تعرض حياة الفهد لوعكة صحية وهذه حقيقتها
04:49

أخبار عن تعرض حياة الفهد لوعكة صحية وهذه حقيقتها

حسمت الفنانة الكويتية حياة الفهد ​أخبار تعرضها لوعكة صحية خطيرة أخيراً، مؤكدة أنها بخير وصحة جيدة.

04:49

أخبار عن تعرض حياة الفهد لوعكة صحية وهذه حقيقتها

حسمت الفنانة الكويتية حياة الفهد ​أخبار تعرضها لوعكة صحية خطيرة أخيراً، مؤكدة أنها بخير وصحة جيدة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024