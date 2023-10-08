أول فيديو لـ انجي خوري بعد ارتدائها الحجاب والجمهور يعلق: الله يهديكِ

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد لـ انجي خوري، ظهرت برفقة طبيب تجميل في تركيا وهو بارك لها اتخاذها هذه الخطوة.

وانهالت التعليقات على الفيديو، وجاءت على الشكل التالي: "الله يهديكي"، والبعض الآخر قال: "حلوة بالحجاب".

وكانت قد أثارت المتصححة جويل بدر حالة من الجدل لدى الجمهور بسبب نشرها صورا جديدة لأنجي خوري على حسابها الرسمي عبر انستغرام.

وفي التفاصيل، ظهرت انجي في الصور وهي تضع الحجاب، وكتبت جويل تعليقا على الصورة:"ان الله يهدي من يشاء مبروك الحجاب يا قلبي، هيدي البنت نظلمت كتير وربنا ما تركا انا كنت دايما بعرف انها انسانة طاهرة وطفلة أذوها ودمروها لوصلت للاشيا البشعة اللي عملتها، الحمدلله".