أمل عرفة تكشف عن إمكانية دخولها علاقة حب جديدة

وخلال حلولها ضيفة على برنامج "كلام نواعم" على قناة MBC، تحدثت عن امكانية دخولها علاقة حب جديدة لـ"الشخص الذي يثبت لي أنه رجل أكثر من الرجل الذي بداخلي"، على حد قولها.اما فيما يتعلق بتربية ابنتيها، فقالت أمل عرفة إنها تتبع بعض القوانين، منها أنها لا تسمح لأحد باستخدام هاتفه أثناء تناول الطعام، كما تجتمع معهما بشكل دوري وتجلسان على الأرض، بينما تجلس هي على الأريكة.وفي سياق مختلف، وعن أهمية إجراء الفحوصات الدورية للثدي التي تسهم في الكشف عن سرطان الثدي، أكّدت أمل عرفة أنها تقوم بذلك كل عامين إلى ثلاثة أعوام، لأن الكشف المبكر يسهم في الشفاء من المرض.