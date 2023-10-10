نورا رحال تكشف تفاصيل عودتها الى الدراما بعد غياب
تحدثت الفنانة السورية نورا رحال، عن الادوار التي ترغب بتجسيدها في الاعمالر الدرامية، اذ قالت إنها تُفضل الأدوار التي تتطلّب من شخصيتها الغناء، وهو ما قدمته سابقاً خلال مسيرتها الفنية إن كان بالدراما التلفزيونية أو في المسرح، خصوصا وأنها لم تُقدم على الإنتاج الغنائي بحرية خلال مسيرتها المهنية.
وفي تصريح لـ "فوشيا"، اكدت نورا رحال انها غير مبتعدة عن التمثيل، لكنها اعتادت على المشاركة في عمل واحد كل عام، وفي الوقت الحالي سيلاحظ الجمهور حضورها بعد تفرغها للفن بعد بلوغ أولادها، وعدم انشغالها بالضغوط العائلية التي كانت تتسبب سابقاً في قلة عدد خياراتها.