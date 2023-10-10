نورا رحال تكشف تفاصيل عودتها الى الدراما بعد غياب

وفي تصريح لـ "فوشيا"، اكدت نورا رحال انها غير مبتعدة عن التمثيل، لكنها اعتادت على المشاركة في عمل واحد كل عام، وفي الوقت الحالي سيلاحظ الجمهور حضورها بعد تفرغها للفن بعد بلوغ أولادها، وعدم انشغالها بالضغوط العائلية التي كانت تتسبب سابقاً في قلة عدد خياراتها.