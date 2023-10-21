اليكم أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل "كريستال"

ويشارك في بطولة النسخة العربية من مسلسل حرب الورود التركي: محمود نصر الذي يجسد دور الدكتور جواد في المسلسل، و باميلا الكيك التي تجسد دور "عليا"، وستيفاني عطالله التي تجسد دور "فاي"، وخالد شباط الذي يجسد دور "باسل".أفادت "نواعم" بأنّ النهاية العربية للمسلسل المقتبس عن الدراما التركية ستكون سعيدة وفق معلومات تؤكد أن "فاي" ستعود للدكتور "جواد فياض" بعد خلافات وحالات انتقام، ويُحكى عن أنّ باسل سيتوفى جراء إصابته بضربات أطلقها على نفسه، ولا يمكن خضوعه لأي عملية، فحياته باتت مهددة في أية لحظة، فتأتي النهاية ويموت باسل فتحمل شقيقته مسؤولية ما حصل معه وكذلك "فاي" التي خدعته وتزوجت به انتقاماً من خلافها مع عليا.وأضافت المعلومات عن عودة الحدث المنتظر من قبل جمهور مسلسل كريستال.يحاول الدكتور جواد مرّة جديدة، التحايل على مشاعرها لكنّهما، في النهاية، ينتصران لهذا الحب بعد أن يعلم جواد أنّ زوجته حامل، فيرق قلبه ويبدأن رحلة جديدة.