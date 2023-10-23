ديانا كرزون تتكلم عن دخولها حالة اكتئاب: مش قادرة أستوعب شو عم بصير

وفي التفاصيل، قالت ديانا في منشور على حسابها عبر "انستغرام": "أنا جد دخلت في حالة اكتئاب مش طبيعية مش قادرة أستوعب شو عم بصير.. صرت ما أنام بالليل صار عندي أرق كل شوي أصحى أشوف راشد نايم واصفن فيه وأدخل عند سلمى بغرفتها واتطمن عليها".

وأعربت عن ألمها البالغ بسبب عدم قدرتها على المساعدة والتخفيف من ألم الفلسطينيين، مضيفة: "في غصة كبيرة بالقلب ببكي من جوا وما باليد حيلة غير الدعاء".

وأوضحت الفنانة الأردنية أن أحداث الحرب في فلسطين كشفت لها انعدام القيم والمبادئ الإنسانية عند شعوب العالم، مردفة: "بتحس إنو الإنسانية عم بتخف كثيييير.. أو يمكن بلشت تنقرض أو بطل في قيم ومبادئ زي زمان".

وأعربت عن ألمها البالغ بسبب ما يتعرض له كل فرد فلسطيني: "آااااخ عالوجع .. الله يكون في عونكم يا الله وحسبي الله ونعم الوكيل".