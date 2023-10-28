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زوجة رامي جمال تتضامن مع الشعب الفلسطيني على طريقتها الخاصة
زوجة رامي جمال تتضامن مع الشعب الفلسطيني على طريقتها الخاصة
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زوجة رامي جمال تتضامن مع الشعب الفلسطيني على طريقتها الخاصة

فن

2023-10-28 | 11:38
زوجة رامي جمال تتضامن مع الشعب الفلسطيني على طريقتها الخاصة
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Aljadeed
زوجة رامي جمال تتضامن مع الشعب الفلسطيني على طريقتها الخاصة

تضامنت الفنانة المصرية المعتزلة ناريمان مع الأحداث المؤلمة في فلسطين، وحرصت على عدم الاحتفال بمناسبتيْ ميلادها وزواجها من الفنان رامي جمال.

وفي التفاصيل، نشرت "ناريمان"، على حسابها الرسمي عبر "إنستغرام" مجموعة من الصور القديمة التي تجمعها بزوجها، وأرفقتها بتعليق أكدت خلاله عدم وجود رغبة لأي شخص بإقامة المناسبات الخاصة به في ظل هذه الأوضاع.

وكتبت الفنانة المصرية: "يوم 12 أكتوبر كان يوم عيد ميلادي، وعيد زواجي كمان، محبتش احتفل بالمناسبتين دول.. احترامًا للأحداث إللي حاصلة، وأصلاً مكنش في نفس لأي حد أنه يعمل أي حاجة".

وأكدت "ناريمان" أنها شاركت صورًا قديمة جمعتها بزوجها جمال منذ بداية الصيف، مبينة مرور 9 سنوات على زواجهما، ومتمنية أن يبقى الحب يجمعهما دائمًا.

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