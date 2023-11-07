ظهور نادر لـ هبة طوجي مع زوجها ابراهيم معلوف في عيد ميلاده

وفي التفاصيل، نشرت الفنانة هبة طوجي صورة رومانسية جديدة على حسابها الرسمي عبر انستغرام، برفقة زوجها المؤلف الموسيقي والعازف الفرنسي من أصل لبناني ابراهيم معلوف وهو يقبّلها.
وعلّقت هبة على الصورة قائلة: "منزلي، قلبي، ومكاني الآمن. عيد ميلاد سعيد إبراهيم معلوف. أحبّك".
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A post shared by Hiba Tawaji (@hibatawaji)
A post shared by Hiba Tawaji (@hibatawaji)
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