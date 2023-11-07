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ظهور نادر لـ هبة طوجي مع زوجها ابراهيم معلوف في عيد ميلاده
ظهور نادر لـ هبة طوجي مع زوجها ابراهيم معلوف في عيد ميلاده
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ظهور نادر لـ هبة طوجي مع زوجها ابراهيم معلوف في عيد ميلاده

فن

2023-11-07 | 05:19
ظهور نادر لـ هبة طوجي مع زوجها ابراهيم معلوف في عيد ميلاده
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Aljadeed
ظهور نادر لـ هبة طوجي مع زوجها ابراهيم معلوف في عيد ميلاده

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور للفنانة اللبنانية هبة طوجي​بعيد ميلاد زوجها ابراهيم معلوف.

وفي التفاصيل، نشرت الفنانة هبة  طوجي صورة رومانسية جديدة على حسابها الرسمي عبر انستغرام، برفقة زوجها المؤلف الموسيقي والعازف الفرنسي من أصل لبناني ابراهيم معلوف وهو يقبّلها.

 وعلّقت هبة على الصورة قائلة: "منزلي، قلبي، ومكاني الآمن. عيد ميلاد سعيد إبراهيم معلوف. أحبّك".

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