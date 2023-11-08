زين كرزون نكشف عن اصابتها بمرض وهذه معانتها

وفي التفاصيل، قالت زين في فيديو عبر خاصية القصص القصيرة عبر إنستغرام، إن مرض التليف العضلي يصيب السيدات بنسبة تصل إلى 80% عن الرجال.

وأكدت زين معانتها من أعراض المرض، وبإحساسها بألم شديد في مناطق معينة مثل الرقبة والأكتاف، والأكواع، وأسفل الظهر، والركب.

ورجحت زين كرزون أن يكون شعورها بالألم بسبب معانتها من مرض الديسك، علما بأن حالتها لا تحتاج إلى تدخل جراحي، وإنما إلى ممارسة السباحة واليوغا وفق قولها.

وأوضحت أنه بعد معانتها على مدار سنوات، وخضوعها لأكثر من 400 جلسة علاج طبيعي تبين إصابتها بمرض التليف العضلي.