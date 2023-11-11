بطل مسلسل الخائن يثير الجدل بكلامه: فرجيت زوجتي وجه الشيطان

وفي التفاصيل، كتب ايلي متري "هيدي الصورة لمّا تصوَّرِت كان بعدو دماغي سليم ومعافى، ومبسوط إنّي مبسوط… ومن بعدها صرت حدا بشع، حيوان… شيطان يمكن، ما بعرف".
وأضاف ايلي متري: "صرت خَبِص وكذّب، وإرجع خبِّص وكذّب، وما بقا تشوف منّي غير الحَيونِة… فيّي فقسة تدمير ذاتي و مفقوسة… يعني بالعربي المشبرح، فَرْجَيتها وجه الشيطان".
وأردف الفنان متري قائلاً "وإذ، بتقرِّر هيّي تسامحني… وفرجتني وج الله… وذكّرتني انو أنا لمّا رحت لعندها رحت لأنو هيّي مطرح حسّسني بالسلام… السلام يلّي أنا كنت فاتح عليه حرب… المهم… يا جماعة هيدي مرتي… هيدي السلام… هيدي الله يلّي عن جديد رجع شالني من الظلمة".
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A post shared by Elie Mitri (@eliemitriofficial)
A post shared by Elie Mitri (@eliemitriofficial)
فُجع الوسط الإعلامي اللبناني، بوفاة الإعلامي القدير جان خوري، عن عمر ناهز الـ 85 عامًا، والذي عرفه اللبنانيون مذيعًا مميزًا بحضوره وثقافته ومحاورًا لبقًا في تلفزيون لبنان.
شاركت الفنانة المصرية ريهام حجاج، متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي صوراً من رحلتها إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك العمرة، برفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.
بكت الممثلة المصرية حنان مطاوع خلال إطلالتها في برنامج تلفزيوني، أثناء حديثها عن أزمة صحية ألمّت بها قبل أشهر.