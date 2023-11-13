ستيفاني عطالله تحتفل بزواج شقيقها وإطلالتها حديث المتابعين

احتفلت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله، بحفل زفاف شقيقها الأصغر، حيث وثقت الأجواء المميزة التي سيطرت على الحفل والمليئة بالحب والاوقات الرائعة مع العائلة.



وفي التفاصيل، نشرت ستيفاني على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ظهرت فيها برفقة عائلتها وحبيبها المغني اللبناني جوزيف عبود، المعروف بـ "زاف"، بالإضافة إلى العروسين، حيث ارفقت الصور بالتعليق التالي: "أخي الصغير تزوج.. أتمنى لهما أيامًا سعيدة دائمًا".

هذا وقد لفتت إطلالة ستيفاني الأنظار، اذ ارتدت فستاناً طويلاً بنيا وذهبي اللون مستوحى من العصر الروماني، بكتف واحد، فيما رفعت شعرها بتسريحة بسيطة واعتمدت معه إكسسوارات ذهبية، حيث غلب على مكياجها الألوان الترابية.

الصور لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اثنوا على اناقتها وجمالها وبأنها غالبا ما تظهر بإطلالات فريدة ومختلفة، حيث وصفها المتابعون بـ"القمر"، في حين لفت البعض الاخر الى الشبه الكبير بين ستيفاني وبين العروس، ليتمنى البعض لها أن يكون زفافها هي وجوزيف قريباً.