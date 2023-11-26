لحظات رومانسية بين صباح الجزائري وزوجها في عيد ميلاده: بطل كل حكاياتي

احتفلت الفنانة السورية صباح الجزائري، بعيدي ميلاد زوجها رباح التقي، وشقيقتها الفنانة السورية سامية الجزائري.

وفي التفاصيل، شاركت الفنانة صباح الجزائري المشهورة بشخصية "أم عصام" في مسلسل باب الحارة، متابعيها على حسابها الرسمي عبر إنستغرام مجموعة صور قديمة تظهر فيها برفقة زوجها، الذي وصفته بـ "‎بطل كل حكاياتي بكل الأزمنة".

وكتبت الفنانة السورية: "كل سنة وأنت رباح، بطل كل حكاياتي بكل الأزمنة.. شكرًا على عمر من الشهامة والرجولة الحقيقية والحب غير المشروط، بحبك لآخر نفس".