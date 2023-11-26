لحظات رومانسية بين صباح الجزائري وزوجها في عيد ميلاده: بطل كل حكاياتي

وفي التفاصيل، شاركت الفنانة صباح الجزائري المشهورة بشخصية "أم عصام" في مسلسل باب الحارة، متابعيها على حسابها الرسمي عبر إنستغرام مجموعة صور قديمة تظهر فيها برفقة زوجها، الذي وصفته بـ "بطل كل حكاياتي بكل الأزمنة".
وكتبت الفنانة السورية: "كل سنة وأنت رباح، بطل كل حكاياتي بكل الأزمنة.. شكرًا على عمر من الشهامة والرجولة الحقيقية والحب غير المشروط، بحبك لآخر نفس".
كما احتفلت صباح الجزائري بالوقت نفسه بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة سامية الجزائري، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة.
ووجهت صباح رسالة لشقيقتها: "الله يحميلنا ياكي ويطول بعمرك ويعطيكي الصحة والعافية، يا ست الحبايب وست الكل، ينعاد عليكي بكل خير وحب، أختي حبيبتي سيدة الكوميديا، ملكة وأسطورة لن تتكرر".