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محمد رمضان يخرج عن صمته ويوضح موقفه من حكم السجن
محمد رمضان يخرج عن صمته ويوضح موقفه من حكم السجن
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محمد رمضان يخرج عن صمته ويوضح موقفه من حكم السجن

فن

2023-11-26 | 09:28
محمد رمضان يخرج عن صمته ويوضح موقفه من حكم السجن
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Aljadeed
محمد رمضان يخرج عن صمته ويوضح موقفه من حكم السجن

لا يزال خبر سجن الفنان المصري محمد رمضان يتصدر الترند عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، كشف أحمد الجندي محامي الفنان المصري محمد رمضان، أنه تمّ التحفّظ على جزء من أموال الفنان، في البنك التجاري الدولي، نتيجة الحكم الذي صدر لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية القضية التي نشبت بينهما.
وتابع المحامي أحمد الجندي في حديث خاص لـ"فوشيا"، أن أحد موظفي البنك المذكور أبلغ رمضان بأنه تمَّ التحفُّظ على أمواله، ليخرج رمضان بفيديو يوضح حقيقة ما جرى، ثم فوجئوا لاحقاً بالبنك يقدّم بلاغاً ضد رمضان بتهمة التأثير على اقتصاد البنك والعملاء.
وأوضح المحامي أن هذا البلاغ هو سبب الحُكم الغيابي بسجن محمد رمضان لمدة سنة، مؤكداً أنه "حُكم غيابي تم الطعن به بالطرق المقررة قانونياً".
وأكد  المحامي على أنه لا يوجد دليل يقيني وجازم على ادّعاء البنك، بأن الفيديو الذي بثه محمد رمضان أثّر بشكل مباشر على اقتصاد البنك أو دفع عملاء في البنك لسحب أرصدتهم.
وأوضح أن الاتهام الموجه لرمضان هو "نشر أخبار كاذبة"، وهو اتهام غير صحيح لأن ما قاله محمد رمضان في الفيديو كان قد وقع فعلاً، مشيراً إلى أن لا سند ولا مبرر على الاتهامات التي وجهها البنك لموكله.
وأكد الجندي، أن الفنان محمد رمضان لم يهرب من مصر، وقال: "محمد رمضان مصري ومقيم في مصر وسيظل مقيماً في مصر، هو عنده حفلة في الخارج.. والحكم الغيابي تم الطعن به".

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