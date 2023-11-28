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انفصال يوسف الشريف عن زوجته انجي علاء وهي وتوجه رسالة
انفصال يوسف الشريف عن زوجته انجي علاء وهي وتوجه رسالة
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انفصال يوسف الشريف عن زوجته انجي علاء وهي وتوجه رسالة

فن

2023-11-28 | 10:47
انفصال يوسف الشريف عن زوجته انجي علاء وهي وتوجه رسالة
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Aljadeed
انفصال يوسف الشريف عن زوجته انجي علاء وهي وتوجه رسالة

تصدر خبر انفصال الفنان المصري  يوسف الشريف عن زوجته الكاتبة المصرية إنجي علاء الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد زواج دام 14 عاما أثمر عن طفلين هما "عبد الرحمن وعبد الله".
وفي التفاصيل، نشرت إنجي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر حسابها إنستغرام، وكتبت: "قدر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا".
وشددت على أن انفصالهما لن يلغي علاقة المودة والاحترام بينهما، معلقة: "مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".
وأشادت انجي بيوسف الشريف، راجية الله أن يكتب له الخير والسعادة في أيامه القادمة، قائلة: "أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي".
وطلبت إنجي من المتابعين الدعاء لها ولطليقها، "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. الحمد لله على كل شيء".
بدوره، شارك الفنان يوسف الشريف رسالة نفسها على حسابه الرسمي عبر منصة "اكس"، مع التأكيد في النهاية على أنه لم ير منها إلا كل الخير.

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