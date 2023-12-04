بعد شائعات زواجها .. فيديو مسرب لـ ياسمين صبري من حفل زفافها يتصدر وهوية العريس الى العلن

وفي التفاصيل، نشرت ياسمين على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه بالفستان الأبيض إلى جانب الممثل المصري محمد إمام.
وبعد تساؤلات الجمهور الكثيرة، تبين ان الفيديو مجتزأ من الاعلان الدعائي الأول لفيلم "أبو نسب" حيث ظهرا فيه و هما يهربان من العرس.
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A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)
A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)
نشرت الفنانة دينا الشربيني على حسابها الخاص عبر "إنستغرام"، صوراً لها خلال لقائها النجم العالمي ويل سميث من مهرجان البحر الحمر السينمائي.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور لنجل الفنان اللبناني وليد توفيق وملكة جمال لبنان والكون السابقة جورجينا رزق في دبي، وكان اللافت وجود نجل الفنان عاصي الحلاني الوليد حلاني معهما.
توفي الفنان المصري أشرف عبد الغفور، والد الفنانة ريهام عبد الغفور، يوم أمس الأحد بعد تعرضه لحادث سير مروع على الطريق الصحراوي بين مدينتي القاهرة والإسكندرية.