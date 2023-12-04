بعد شائعات زواجها .. فيديو مسرب لـ ياسمين صبري من حفل زفافها يتصدر وهوية العريس الى العلن

وفي التفاصيل، نشرت ياسمين على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه بالفستان الأبيض إلى جانب الممثل المصري محمد إمام.

وبعد تساؤلات الجمهور الكثيرة، تبين ان الفيديو مجتزأ من الاعلان الدعائي الأول لفيلم "أبو نسب" حيث ظهرا فيه و هما يهربان من العرس.