والدة امل علم الدين تلفت الانظار بجمالها في اول ظهر لها وجورج كلوني ينقذ امل من موقف محرج في لندن

ظهور مميز جمع الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته اللبنانية امل كلوني، في العرض الأول للفيلم الجديد، الذي أخرجه جورج بعنوان "The Boys in the Boat"، اذ ظهرا على السجادة الحمراء في بريطانيا.



