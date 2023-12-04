والدة امل علم الدين تلفت الانظار بجمالها في اول ظهر لها وجورج كلوني ينقذ امل من موقف محرج في لندن
ظهور مميز جمع الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته اللبنانية امل كلوني، في العرض الأول للفيلم الجديد، الذي أخرجه جورج بعنوان "The Boys in the Boat"، اذ ظهرا على السجادة الحمراء في بريطانيا.
وكان لافتا، في الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهور امل علم الدين الى جانب سيدة، قالت بعض الوسائل الاعلامية ان السيدة هي والدة امل في اول ظهور لها.
من جهة أخرى، استوقف الجمهور صورة لافتة لـ جورج وامل تحت المطر، حيث أثبت كلوني مجدداً كونه رجلاً نبيلاً، وانقذ زوجته من التبلل مستخدماً مظلة لحمايتها من المطر.