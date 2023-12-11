بالفيديو- ياسمين عبد العزبز ترفع العلم الفلسطيني على السجادة الحمراء

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A post shared by الكوماندا ومهرة ابن الصعيد وبنت شبرا (@yasminewahmed.lovers_)
A post shared by الكوماندا ومهرة ابن الصعيد وبنت شبرا (@yasminewahmed.lovers_)
عبرت الممثلة السورية شكران مرتجى عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، من خلال مشاركتها في الاضراب العالمي الشامل الذي قُرر اليوم الاثنين 11 كانون الأول، كما دعت متابعيها على حساباتها عبر مواقع التواصل للمشاركة معها والتضامن.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد، للمصوّر الصحافي الفلسطيني معتز عزايزة، وظهر معتز في الفيديو طالبا المساعدة وبدت عليه علامات التعب والحزن.
الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، نشرت على حسابها عبر منصة إكس، تغريدة قالت فيها: "لبنان يلتزم بالإضراب العام والشامل.. سنشارك، سنتوقف عن النشر على بعض منصات التواصل، لكن هل سنتابع على الشاشات المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني؟".