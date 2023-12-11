بالفيديو- ياسمين عبد العزبز ترفع العلم الفلسطيني على السجادة الحمراء

عبرت الممثلة السورية شكران مرتجى عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، من خلال مشاركتها في الاضراب العالمي الشامل الذي قُرر اليوم الاثنين 11 كانون الأول، كما دعت متابعيها على حساباتها عبر مواقع التواصل للمشاركة معها والتضامن.

