فيديو تمزق سروال اليسا في الرياض امام عدسات الكاميرا .. اليكم اول تعليق لها

واختارت إليسا لهذه المناسبة إطلالة رسمية، أنيقة مؤلفة من سروال واسع باللون الرمادي، مع بلايزر طويل ومحدد عند الخصر من اللون والنقشة نفسها، ونسقت معها حذاء صيفي باللون الأسود والمعب العالي.
وشاركت إليسا الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وثقت فيها إطلالتها قبل بدء الحفل، ولكن اللافت كان ظهور ما يشبه المزق في سروالها بشكل واضح، ما وضعها بموقف محرج للغاية بين المتابعين اللذين تساءلوا ما إذا كان السروال فعلا ممزقا او ان الاضاءة وزاوية التصوير ظلمته ام ان هذه صيحة موضة.
عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة Elissa (@elissazkh)
تمت مشاركة منشور بواسطة Elissa (@elissazkh)
احتفلت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن بعيد ميلاد زوجها المنتج اللبناني جمال سنان، على طريقتها الرومانسية، وشاركت الجمهور صورة مميزة تجمعها به.
توفي الفنان المصري عادل أنور (58 عامًا)، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة المّت به صباح اليوم الجمعة، داخل منزله في القاهرة.
خرجت الممثلة الإسبانية هبة عبوك عن صمتها بعد اشهر من انفصالها عن نجم كرة القدم المغربي أشرف حكيمي معلنة السبب الحقيق الذي اوصلهما الى الانفصال.