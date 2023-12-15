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فيديو تمزق سروال اليسا في الرياض امام عدسات الكاميرا .. اليكم اول تعليق لها
فيديو تمزق سروال اليسا في الرياض امام عدسات الكاميرا .. اليكم اول تعليق لها
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فيديو تمزق سروال اليسا في الرياض امام عدسات الكاميرا .. اليكم اول تعليق لها

فن

2023-12-15 | 06:36
فيديو تمزق سروال اليسا في الرياض امام عدسات الكاميرا .. اليكم اول تعليق لها
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Aljadeed
فيديو تمزق سروال اليسا في الرياض امام عدسات الكاميرا .. اليكم اول تعليق لها

تعرضت الفنانة اللبنانية اليسا لـ موقف محرج امس خلال حضورها حفل افتتاح المهرجان الموسيقي "ساوند ستورم"، في العاصمة السعودية الرياض، والذي تنظمه "ميدل بيست ساوندستورم 2023" Mdlbeast soundstorm، تحت شعار "هنا تلقى جوّك"، والذي شارك فيه عدد كبير من النجوم الذي اشعلوا الاجواء بغنائهم.

واختارت إليسا لهذه المناسبة إطلالة رسمية، أنيقة مؤلفة من سروال واسع باللون الرمادي، مع بلايزر طويل ومحدد عند الخصر من اللون والنقشة نفسها، ونسقت معها حذاء صيفي باللون الأسود والمعب العالي.

وشاركت إليسا الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وثقت فيها إطلالتها قبل بدء الحفل، ولكن اللافت كان ظهور ما يشبه المزق في سروالها بشكل واضح، ما وضعها بموقف محرج للغاية بين المتابعين اللذين تساءلوا ما إذا كان السروال فعلا ممزقا او ان الاضاءة وزاوية التصوير ظلمته ام ان هذه صيحة موضة.

 

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