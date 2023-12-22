يزن السيد يلفت الانظار في موسم الرياض: إن ضاقت فلا بُدَّ أن تُفرج

وشارك يزن مع متابعيه عبر انستغرام صوراً من إطلالته في الرياض التي اختار فيها الزي السعودي، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "ربما اليوم، ربما غداً، ربما يوماً ما، ولكن لا بُدَّ للوقت أن يحين؛ فهي إن ضاقت فلا بُدَّ أن تُفرج... موسم الرياض.. شكراً عالدعوة الكريمة".