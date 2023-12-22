يزن السيد يلفت الانظار في موسم الرياض: إن ضاقت فلا بُدَّ أن تُفرج

وشارك يزن مع متابعيه عبر انستغرام صوراً من إطلالته في الرياض التي اختار فيها الزي السعودي، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "ربما اليوم، ربما غداً، ربما يوماً ما، ولكن لا بُدَّ للوقت أن يحين؛ فهي إن ضاقت فلا بُدَّ أن تُفرج... موسم الرياض.. شكراً عالدعوة الكريمة".
View this post on Instagram
A post shared by يزن السيد (@yazanalsayed)
A post shared by يزن السيد (@yazanalsayed)
وصل هوس احدى المعجبين إلى حد القتل، وهذا ما جرى مع المغنية الماليزية زو جيا لينج، التي قتلت طعنًا بعمر الـ26 عامًا.
تحدثت الممثلة المصرية ياسمين صبري عن تفاصيل لقائها اللافت مع النجم الأميركي جوني ديب، والحديث الذي دار بينهما خلال تواجدهما في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة، المملكة العربية السعودية.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر يؤكد دخول الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم المستشفى بعد تعرضها للتسمم، والألم الشديد الذي تعاني منه. هذا الخبر كان كفيل أن يقلق جمهور النجمة اللبنانية والسؤال عن حالتها الصحية للإطمئنان.