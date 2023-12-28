لطيفة تكشف تفاصيل حالة والدتها الصحية: لا أحتاج سوى دعوات جمهوري

يا رب يشفيكي يا أمي طول عمرك سندي و روحي وحياتي.. حياتي ماتسواش ولا حاجة من غيرك ربنا يخليكي لينا ويطولنا في عمرك ويحفظك لينا.. بتحبي الحياه والحياه بتحبك وبإذن الله ربنا هيقومك بألف سلامة pic.twitter.com/zOsJGT5k8w — Latifa Al-Tunisia (@latisol) December 26, 2023

وعلقت لطيفة على الفيديو بالقول: "يا رب يشفيكي يا أمي طول عمرك سندي وروحي وحياتي.. حياتي ما تسواش ولا حاجة من غيرك ربنا يخليكي لينا ويطولنا في عمرك ويحفظك لينا.. بتحبي الحياة، والحياة بتحبك وبإذن الله ربنا هيقومك بألف سلامة".هذا وقد طلبت الفنانة التونسية لطيفة من جمهورها الدعاء لوالدتها التي تمر بأزمة صحية، حيث قالت لـ "فوشيا": "حالة والدتي مستقرة منذ دخولها المستشفى، ولا أحتاج سوى دعوات جمهوري، ودعوات كل المحبين لها أن تتخطى تلك الأزمة الصحية الصعبة التي تمر بها".وأشارت الفنانة التونسية إلى أنها تجلس بجوار والدتها منذ أن نقلت للمستشفى في القاهرة لكي تكون بجانبها إذا احتاجت لأي شيء.