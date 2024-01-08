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زوج شيماء سيف في أقوى رد على شائعات انفصالهما.. اليكم ما قاله
زوج شيماء سيف في أقوى رد على شائعات انفصالهما.. اليكم ما قاله
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زوج شيماء سيف في أقوى رد على شائعات انفصالهما.. اليكم ما قاله

فن

2024-01-08 | 04:56
زوج شيماء سيف في أقوى رد على شائعات انفصالهما.. اليكم ما قاله
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Aljadeed
زوج شيماء سيف في أقوى رد على شائعات انفصالهما.. اليكم ما قاله

نفى المنتج المصري محمد كارتر، زوج الفنانة المصرية شيماء سيف، الأخبار التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول طلاقهما بعد زواج دام 6 سنوات.

وفي رد فعل حادٍ على حسابه عبر "إنستغرام"، قال كارتر: "حصريًا، وقع الطلاق وعنف جسدي ومعنوي ولفظي، الكلام ده ممكن يكون عند أمك مش عندنا"، مضيفا: "ناقص تحلفوا إنه حصل، لا، خيانة وجواز عرفي، ولا في الأفلام!".
وتابع: "بتجيبوا الهري ده منين؟ هو أي كلام علشان تكسبوا ريتش، ولا مدفوع لكم علشان تروّجوا لكلام مالوش أي أساس؟ عاوزين إيه؟ طيب ما كل مرة بيبان إنكم كذابين وشكلكم وحش".
هذا وانتقد كارتر الشائعات التي انتشرت حول زواج عرفي وخيانة، مؤكدًا أنه وشيماء ليسا مستعدين للتساهل مع هذه الاتهامات الزائفة، كما هدّد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بنشر هذه الشائعات واتهمهم بالتشهير.
الجدير ذكره أن هذا الرد بأتي بعد انتشار شائعات طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر، والتي بدأت بعد بوست لـ"شيماء" تدعو فيه إلى إحسان السّراح في حال عدم قدرة الشخص على تحمّل المسؤولية الزوجية.
 

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