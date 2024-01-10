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خطوبة ليلى احمد زاهر.. زياد برجي يهنئها ويوجه لها رسالة مؤثرة
خطوبة ليلى احمد زاهر.. زياد برجي يهنئها ويوجه لها رسالة مؤثرة
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خطوبة ليلى احمد زاهر.. زياد برجي يهنئها ويوجه لها رسالة مؤثرة

فن

2024-01-10 | 11:32
خطوبة ليلى احمد زاهر.. زياد برجي يهنئها ويوجه لها رسالة مؤثرة
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Aljadeed
خطوبة ليلى احمد زاهر.. زياد برجي يهنئها ويوجه لها رسالة مؤثرة

أعلنت الممثلة المصرية ليلى أحمد زاهر، خطوبتها من مواطنها المنتج والفنان هشام جمال، وذلك بعد ان نشرت مجموعة صور عفوية من حفل خطوبتها على حسابها عبر انستغرام.

وظهرت ليلى في الصور مرتدية فستاناً قصيراً من قماش الدانتيل المشبك باللون الأبيض، فيما ارتدى العريس بدلة سوداء كلاسيكية، حيث تركت ليلى شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً غلب عليه الألوان الترابية مع احمر الشفاه الناعم، وبدت في غاية الأناقة والجمال.
وقد أرفقت ليلى احمد زاهر الصور بتعليق كتبت فيه: "الحمد لله.. 2024 تبدأ بخبر سعيد علينا، منذ أيام قليلة كانت قراءة الفاتحة، وإن شاء الله الخطبة قريبا. نتمنى من كل الناس أن تدعوا لنا.. بالتوفيق والسعادة والخير".
وفي سياق متصل، نشر الفنان اللبناني زياد برجي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، صورة لـ ليلى برفقة والدها الممثل المصري احمد زاهر ووالدتها وشقيقتها، الى جانب العريس، اذ علق زياد برجي على الصورة بالقول: "الف مبروك لبنت اخي النجم احمد زاهر، النجمة والقمر ليلى احمد زاهر .. انشالله كل ايامكن حلوة يا حبيبة قلبي.. ربنا يهنيكم يا هدى واحمد ويفرح قلوبكن دايما".
وختم زياد برجي كلامه برسالة مؤثرة لخطيب ليلى زاهر، اذ قال: "مش رح وصيك يا هشام انو تأخذ بالك من ليلى".

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