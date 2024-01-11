ظهور شقيقة شيرين عبدالوهاب التي تبرأت منها العائلة؟ شقيقها يخرج عن صمته ويوضح!

كما تحدث محمد عبد الوهاب عن تفاصيل أزمة جديدة هي ظهور فتاة تدّعي أنها أختهما من الأم، مؤكدة امتلاكها المستندات التي تثبت صحة حديثها، ونشر عبد الوهاب مقطع فيديو ظهرت فيه إحدى الفتيات تؤكد أنها أخت شيرين، لكن الأسرة تبرأت منها وتم منعها من الغناء لعدم منافسة شيرين.

وكتب عبد الوهاب في منشور عبر "فايسبوك": "حسبي الله ونِعم الوكيل... أهو زي ما أنتوا شايفين كده ناس مريضة وحقودة ومقرفة وغلاوية وبلاوي بتتحدف علينا، وناس أقسم بالله ولا لينا علاقة بيهم مستنقع قذارة".

وأضاف مهاجماً شقيقته: "خلصنا من لوسي جابتلنا توتي وناس ولا تعرفنا تطلع تقول علينا كلام كله افترى، ما يعلم بيه إلا ربنا ودلوقتي واحدة بتقول إنها أختنا من الأم وبكرة واحدة تانية من الأب، وشوية ونلاقي أخواتنا في الرضاعة كمان، ما هي هيصة بقى ومش هنخلص... مش عارف أقول حسبي الله ونِعم الوكيل على مين بالظبط؟ على الناس دي ولا على اللي حطّنا في الليلة دي غصب عننا... هأقدّم بلاغ رسمي ضد المريضة دي نشوف إيه حكايتها ومين وراها".