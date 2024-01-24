بطلة مسلسل الخائن سلافة معمار تكشف تفاصيل الحلقات الاخيرة

وفي التفاصيل، على هامش تواجدها بحفل توزيع جوائز مهرجان JOY AWARDS، وبسؤالها عن نهاية أحداث مسلسل الخائن كشفت سلافة معمار أن" شخصية آسيل ما بتخسر" من دون الكشف عن أحداث العمل.وأكدت أن العمل تجربة ممتعة كثيراً رغم صعوبتها ولكنها أضافت لها الكثير كممثلة؛ إذ قالت إن مجرد تقديمها لشخصية درامية لمدة 9 أشهر على مدار 90 حلقة هو أمر ليس سهلاً على الإطلاق، خاصة أنها المرة الأولى لها وهو ما جعلها تستفيد منه كثيراً، بالإضافة إلى التعرف على عالم فني جديد بتركيا ، وفريق عمل تركي لا تعرفهم ولا يعرفونها أيضًا كان أمراً ليس سهلاً ولكنها إستفادت منه أيضا .