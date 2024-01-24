حسن يوسف يعلن اعتزاله نهائيا بسبب وفاة ابنه: لم اعد قادرا على الوقوف امام الكاميرا
احزن الممثل المصري القدير حسن يوسف جمهوره بسبب اعلام اعتزاله الحياة الفنية بشكل نهائي، مؤكدا ان وفاة نجله الصغير عبدالله، الذي رحل غرقا في تموز الماضي، كانت سبباً في اتخاذه هذا القرار.
وقال حسن يوسف، خلال تصريح تلفزيوني له، أن الصدمة كانت شديدة عليه لدرجة انها اثرت على الرغبة لديه في الوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى.
يذكر ان لـ حسن يوسف، مسيرة طويلة قدّم فيها عشرات الأفلام السينمائية، تعاون فيها مع كِبار نجوم زمن الفن الجميل.