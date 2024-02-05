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وفاة والدة وائل الدحدوح في فلسطين وأول تعليق له يبكي الجميع
وفاة والدة وائل الدحدوح في فلسطين وأول تعليق له يبكي الجميع
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وفاة والدة وائل الدحدوح في فلسطين وأول تعليق له يبكي الجميع

فن

2024-02-05 | 09:31
وفاة والدة وائل الدحدوح في فلسطين وأول تعليق له يبكي الجميع
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Aljadeed
وفاة والدة وائل الدحدوح في فلسطين وأول تعليق له يبكي الجميع

فُجع الصحافي الفلسطيني وائل الدحدوح، بوفاة والدته في فلسطين، حيث أعلن وائل الخبر في تعليق مؤثر على حسابه عبر منصة "اكس".

وفي التفاصيل، كتب وائل الدحدوح: "لا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لله وإنا إليه راجعون.. فما أصعب أن تتكالب الهموم والأوجاع والأحزان على قلب المرء وحياته دفعة واحدة، وما أصعب أن يكون من بين ذلك أوجاع الفقد التي تتناوشنا من كل جانب في عام الحزن".
واردف: "اليوم فقدنا باباً من أبواب الجنة وخسرنا قلبا كان يلهج لنا وللمسلمين بالدعاء صباح مساء.. فقدنا حبيبتي أمي نظيرة المرأة الصالحة المؤمنة الطيبة الحنونة، فقدنا من لا يعرف الحقد ولا الحسد ولا الغل ولا الكره طريقاً إلى قلبها، ولا يعرف القيل والقال طريقاً إلى لسانها".
وأضاف وائل الدحدوح في كلامه عن والدته الراحلة: "فقدنا ملاكاً على هيئة بشر.. فقدنا من أمضت عقوداً من العمر في التعب والشقاء والكبد والحزن والفقد والفقر بصبر وإيمان ورضى عمّر قلبها بكل المعاني الطيبة والجميلة.. حُرمنا نظرة الوداع وقُبلة الوداع وشُحنة تحسس جسدها الطاهر بسبب البعد والغربة والإصابة".
وختم كلامه بالقول: "رحمك الله يا امي يا مهجة روحي وبلسم قلبي وبركة الحياة وجمالها والله أرجو أن تجتمعي مع أحبائك من العائلة في فردوس رب العالمين.. أما نحن فسوف نتصبر ونتجلد على هذا الفقد وعلى هذه الحياة بحلوها ومرها، بحول الله وقوته ولطفه وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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