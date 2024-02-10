د فود في اقوى هجوم على زوجته شروق بعد اعتذارها: ما حدا غير دينه كرمالي ..وهي ترد وتؤكد خيانته لها





وفي التفاصيل، قامت شروق بنشر فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها عبر "انستغرام" ثم حذفته بعد ثوان، أكدت فيه ان الفيديوهات التي نشرتها مؤخرا والتي أثارت فيها بلبلة عن خيانة زوجها لها هي صحيحة، مؤكدة بذلك انه خانها فعلا.





في المقابل، قام دكتور فود بمهاجمة زوجته في اول بث مباشر له بعد خروج شروق عن صمتها، مشيرا ان لا أحد قام بتغيير دينه أو ترك عائلته من أجله وان الشركة التجارية التي اسسها ليست جديدة.





وقال دكتور فود ان كل ما أثير في الفترة الأخيرة هو كذب ولا يمت إلى الحقيقة بأي صلة، وقال: "انا ابن عيلة وعندي اخوة بنات وهيدي الشي مش لقلنا ولا من شيمنا والكل بيعرف انا ابن مين ومين عيلتي ولا منخون."