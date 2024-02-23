إليسا تعلق على أغنية مروان خوري وبلقيس وهو يرد
باركت الفنانة اليسا لكل من الفنان مروان خوري، والفنانة بلقيسعلى الديو الغنائي الذي اشتركا فيه مؤخراً، ويحمل "خدي الغمرات" وتصدر مؤخراً الترند عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، نشرت اليسا على حسابها الرسمي عبر إكس، وقالت إليسا في رسالتها لمروان خوري وبلقيس تعليقاً على"خدي الغمرات" ملك الأخلاق والموهبة والحب الفائض. ألف مبروك على نجاحك ومشاعرك اللي بتعبي الدني حب دايما، ومبروك للمميزة بلقيس وقوفها جانبك وحضورها الحلو".
ومن جانبه، رد مروان خوري عل رسالة إليست، قائلاً: "ولا مرّة بتتأخري تشاركي فرحك بنجاح الآخرين ! قديش هالشي بيكبّرك بعيون الناس وبيخلّيكي استثنائية بكل شيء".