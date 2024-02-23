الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إليسا تعلق على أغنية مروان خوري وبلقيس وهو يرد
إليسا تعلق على أغنية مروان خوري وبلقيس وهو يرد
A-
A+

إليسا تعلق على أغنية مروان خوري وبلقيس وهو يرد

فن

2024-02-23 | 06:06
إليسا تعلق على أغنية مروان خوري وبلقيس وهو يرد
العودة الى الأعلى
Aljadeed
إليسا تعلق على أغنية مروان خوري وبلقيس وهو يرد

باركت الفنانة اليسا لكل من الفنان مروان خوري، والفنانة بلقيس​على الديو الغنائي الذي اشتركا فيه مؤخراً، ويحمل "خدي الغمرات" وتصدر مؤخراً الترند عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، نشرت اليسا على حسابها الرسمي عبر إكس، وقالت إليسا في رسالتها لمروان خوري وبلقيس تعليقاً على"خدي الغمرات" ملك الأخلاق والموهبة والحب الفائض. ألف مبروك على نجاحك ومشاعرك اللي بتعبي الدني حب دايما، ومبروك للمميزة بلقيس وقوفها جانبك وحضورها الحلو".
ومن جانبه، رد مروان خوري عل رسالة إليست، قائلاً: "ولا مرّة بتتأخري تشاركي فرحك بنجاح الآخرين ! قديش هالشي بيكبّرك بعيون الناس وبيخلّيكي استثنائية بكل شيء".

اقرأ ايضا في فن

غادة عادل ترحب بفكرة الزواج وهذه شروطها
09:35

غادة عادل ترحب بفكرة الزواج وهذه شروطها

كشفت الفنانة المصرية غادة عادل عن عدم رفضها لفكرة الزواج، واستعدادها لخوض التجربة مرة أخرى ولكن بشروط.

09:35

غادة عادل ترحب بفكرة الزواج وهذه شروطها

كشفت الفنانة المصرية غادة عادل عن عدم رفضها لفكرة الزواج، واستعدادها لخوض التجربة مرة أخرى ولكن بشروط.

ظافر العابدين يكشف سبب زواجه من أجنبية
08:37

ظافر العابدين يكشف سبب زواجه من أجنبية

أكد الممثل التونسي ظافر العابدين، أنه لم يتقصد الزواج من امرأة أجنبية، ولم يتخذ هذه الخطوة لعدم تفضيله للنساء العربيات، بل كان الأمر مجرد قدر نصيب.

08:37

ظافر العابدين يكشف سبب زواجه من أجنبية

أكد الممثل التونسي ظافر العابدين، أنه لم يتقصد الزواج من امرأة أجنبية، ولم يتخذ هذه الخطوة لعدم تفضيله للنساء العربيات، بل كان الأمر مجرد قدر نصيب.

أول ظهور لـ نانسي عجرم في دبي بعد تقديم دعوى قضائية ضدها بسبب بلوغر "اسرائيلي"
08:27

أول ظهور لـ نانسي عجرم في دبي بعد تقديم دعوى قضائية ضدها بسبب بلوغر "اسرائيلي"

لا تزال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ​تثير حالة من الجدل، بعد ظهورها رفقة مدون سفر إسرائيلي على هامش حفلها الغنائي في قبرص أخيراً.

08:27

أول ظهور لـ نانسي عجرم في دبي بعد تقديم دعوى قضائية ضدها بسبب بلوغر "اسرائيلي"

لا تزال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ​تثير حالة من الجدل، بعد ظهورها رفقة مدون سفر إسرائيلي على هامش حفلها الغنائي في قبرص أخيراً.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024