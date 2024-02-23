إليسا تعلق على أغنية مروان خوري وبلقيس وهو يرد

وفي التفاصيل، نشرت اليسا على حسابها الرسمي عبر إكس، وقالت إليسا في رسالتها لمروان خوري وبلقيس تعليقاً على"خدي الغمرات" ملك الأخلاق والموهبة والحب الفائض. ألف مبروك على نجاحك ومشاعرك اللي بتعبي الدني حب دايما، ومبروك للمميزة بلقيس وقوفها جانبك وحضورها الحلو".

ومن جانبه، رد مروان خوري عل رسالة إليست، قائلاً: "ولا مرّة بتتأخري تشاركي فرحك بنجاح الآخرين ! قديش هالشي بيكبّرك بعيون الناس وبيخلّيكي استثنائية بكل شيء".

ولا مرّة بتتأخري تشاركي فرحك بنجاح الآخرين ! قديش هالشي بيكبّرك بعيون الناس وبيخلّيكي استثنائية بكل شي ! https://t.co/RfJTjrLTGj — Marwan Khoury (@iMarwanKhoury) February 22, 2024