زواج ليوناردو دي كابريو و فيتوريا سيريتي بالسر؟

وظهر الثنائي في الصور وهما يستمتعان بتناول الطعام في أحد المطاعم، وتم رصد فيتوريا وهي تضع يدها على ظهر دي كابريو، مما كشف عن الخاتم الفضي في إصبعها.

يذكر أن علاقتهما بدأت في صيف عام 2023، حيث تم رصدهما معاً وهما يتناولان الآيس كريم في سانتا باربرا، وتبعتها لحظات رومانسية في مناسبات عدة.