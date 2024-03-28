زواج ليوناردو دي كابريو و فيتوريا سيريتي بالسر؟
تم التقاط صور للنجم العالمي ليوناردو دي كابريو وصديقته عارضة الأزياء فيتوريا سيريتي في مدينة لوس أنجلوس، حيث أثارت فيتوريا انتباه الكثيرين بارتدائها خاتماً فضياً في إصبع الزفاف، مما أثار تكهنات حول حالة زواجها من ليوناردو.
وظهر الثنائي في الصور وهما يستمتعان بتناول الطعام في أحد المطاعم، وتم رصد فيتوريا وهي تضع يدها على ظهر دي كابريو، مما كشف عن الخاتم الفضي في إصبعها.
يذكر أن علاقتهما بدأت في صيف عام 2023، حيث تم رصدهما معاً وهما يتناولان الآيس كريم في سانتا باربرا، وتبعتها لحظات رومانسية في مناسبات عدة.