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بيومي فؤاد يتأثر ويبكي على الهواء بسبب فنان شهير
بيومي فؤاد يتأثر ويبكي على الهواء بسبب فنان شهير
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بيومي فؤاد يتأثر ويبكي على الهواء بسبب فنان شهير

فن

2024-03-29 | 05:46
بيومي فؤاد يتأثر ويبكي على الهواء بسبب فنان شهير
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Aljadeed
بيومي فؤاد يتأثر ويبكي على الهواء بسبب فنان شهير

تأثر الفنان المصري بيومي فؤاد ولم يتمالك دموعه على الهواء خلال حديثه عن أزمته مع مواطنه محمد سلام، بعد انسحاب الأخير من مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض.

وفي التفاصيل، انتقد بيومي خلال استضافته في برنامح "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، محمد سلام بشكل غير مباشر، كما رفض الاعتذار عن الفيديو الذي ظهر به عقب انتهاء المسرحية وهو يهاجم سلام حينها.

وكان سلام انسحب من المسرحية قبل عرضها لتضامنه مع أهالي قطاع غزة، وهو ما عرّض فؤاد حينها لهجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدم اتخاذه الموقف ذاته.

وعلق بيومي فؤاد على رفضه الاعتذار بعد هجومه على سلام عقب انتهاء المسرحية، بالقول: "أنا قد الكلام اللي قلته، لأني راجل قد كلامي، وبعتذر بس إني قلت أنا مش جاي أضحّك، لأننا فعلا بنروح عشان نضحّك، الضحك شيء جميل، والكوميديا شيء صعب مش أي حد يقدمه".

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