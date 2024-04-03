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باسل خياط و كارمن بصيبص يكشفان كواليس مسلسل &quot;نظرة حب&quot;
باسل خياط و كارمن بصيبص يكشفان كواليس مسلسل "نظرة حب"
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باسل خياط و كارمن بصيبص يكشفان كواليس مسلسل "نظرة حب"

فن

2024-04-03 | 07:08
باسل خياط و كارمن بصيبص يكشفان كواليس مسلسل "نظرة حب"
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Aljadeed
باسل خياط و كارمن بصيبص يكشفان كواليس مسلسل "نظرة حب"

كشفت نجما مسلسل "نظرة حب"، الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، الممثل السوري باسل خياط، عن الأسرار والدوافع وراء مشاركتهما في هذا العمل الفني المميز، الذي ينافس بقوة خلال الموسم الرمضاني 2024.

فخلال مقابلتهما في برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة دندراوي على شاشة العربية، شاركا تجاربهما ورؤاهما حول قصة العمل وشخصياتهما.

وأوضحت كارمن أن سبب جذبها لشخصية "قمر" وللمسلسل بأكمله كانت الفكرة الغريبة والمميزة التي تحملها قصة حب "توأم الشعلة". وأشارت إلى أن هذه القصة جسدت مغامرة فلسفية للحب، مما دفعها لتقديم أداء مختلف ومميز.

من جانبه، أكد باسل خياط أن ما جذبه للمسلسل هو الخط الدرامي الجديد الذي يسعى لتقديمه في أعماله الفنية. وأوضح أن قصة العمل إشكالية وتحمل مفهوماً خاصًا يتناغم مع رؤاه وشخصيته.

وأكد الثنائي أن المسلسل ليس مجرد محاولة لإقناع الجمهور بوجود حب "توأم الشعلة" في الواقع، بل يسلط الضوء على قضية حالة الحب النقية بين شخصين مختلفين، ويستعرض كيفية تغلبهما على التحديات والعوائق التي تواجههما.

وأكدت كارمن أنها مقتنعة بوجود علاقات تشبه تلك المصورة في الواقع، وأشارت إلى أن تجسيدها لشخصية "قمر" خلال فترة تصوير المسلسل، أتاح لها فهم أعمق لهذه العلاقات.

من جانبه، شدد باسل على أن نجاح مشهد رقصة "بحر" جاء نتيجة لتقمصه للشخصية وتفاعله العميق مع الحالة النفسية للشخصية التي يؤديها. وأشار إلى أن الرقصة كانت تعبر عن معاناة الشخصية مع الألم والحزن.

وفي ختام المقابلة، أعربت كارمن عن سعادتها بالتعاون مع باسل خياط وتقديرها لموهبته واختياره الرائع للأدوار. وأشادت بأخلاقه المهنية وحرصه على تقديم العمل بأعلى جودة.

 

 

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